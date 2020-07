Inter D’Alessandro e Eduardo Coudet são denunciados por incidente no Grenal 425

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Tribunal de Justiça Desportiva do RS denunciou o meia D’Alessandro e o técnico Eduardo Coudet pelas palavras deferidas ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, no fim do Grenal 425, na última quarta-feira (22).

O meia colorado foi denunciado no artigo 243-C do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por “ameaçar alguém, por palavra, escrito, gestos ou por qualquer outro meio, a causar-lhe mal injusto ou grave”. Se for julgado culpado, D’Alessandro pode pegar uma suspensão de 30 a 120 dias, e o Inter pode ser punido com uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Já Coudet foi denunciado por ‘”desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões” (Artigo 258, Inciso II). Para o técnico, a pena prevista em caso de punição é de um a seis jogos de suspensão. Ainda não há data para o julgamento.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

