Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Foto: Mariana Capra / S.C. Internacional

Após mais de 130 dias em casa, nesta terça-feira (28), as Gurias Coloradas retornam aos treinamentos presenciais. Para que possam voltar aos trabalhos, as atletas se apresentaram na segunda (27), para realizar o teste rápido para covid-19 e revisão laboratorial clínica. Após o resultado, no dia seguinte, o treinamento ocorrerá no campo do Bertaco, na zona sul de Porto Alegre. O Inter garante que todos os protocolos de segurança para o retorno serão os mesmos já aplicados no futebol masculino.

“Antes dos treinos cada uma será avaliada por sintomas, temperatura e saturação de oxigênio. Os treinos serão realizados em grupos pequenos, respeitando o distanciamento com atletas e comissão técnica devidamente paramentadas. Cada membro da equipe e comissão terá seu kit com máscara, álcool gel e garrafa para hidratação”, destaca Sohaila Younes, médica do futebol feminino do Inter.

O retorno aos trabalhos visa a preparação da equipe para a retomada do Brasileirão A1, prevista para o dia 26 de agosto, em partida contra o Flamengo, pela quinta rodada da competição. Antes da parada, as Gurias Coloradas ocupavam o oitavo lugar na tabela, com duas vitórias e dois empates.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

