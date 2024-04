Inter Inter enfrenta o Delfín em busca da primeira vitória na Copa Sul-Americana; acompanhe

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

Inter encara o Delfín nesta quinta-feira (25), às 23h, em Manta, Equador Foto: Ricardo Duarte/Internacional Inter encara o Delfín nesta quinta-feira (25), às 23h, em Manta, Equador (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Nesta quinta-feira (25), o Inter entra em campo contra o Delfín, em Manta, no Equador, às 23h (horário de Brasília), pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

Após dois empates consecutivos, o time gaúcho busca sua primeira vitória no torneio para evitar complicações no Grupo C. O técnico Eduardo Coudet prepara uma equipe reforçada para o confronto direto com o Delfín, no Jocay. A delegação colorada chegou ao Equador com três horas de atraso em relação ao horário previsto, após não conseguir passar pelo Peru em um voo fretado.

O Inter corre atrás do prejuízo após empatar em 0 a 0 com o Belgrano, na Argentina, e com o Real Tomayapo, no Beira-Rio, nas duas primeiras rodadas. A equipe soma dois pontos e ocupa a 3ª posição na chave. No duelo de quarta (24) à noite, em Tarija, na Bolívia, os argentinos levaram a melhor sobre os bolivianos e assumiram a primeira posição do Grupo C.

Somar pontos se torna algo inegociável para o Inter. Ganhar o jogo pode levar o Colorado à liderança, dependendo do saldo de gols, enquanto um empate poderá deixar o grupo embolado. Um eventual revés, entretanto, pode criar um cenário desconfortável para o returno em Porto Alegre, visto que o Delfín abriria cinco pontos de vantagem na tabela.

Eduardo Coudet não conseguiu completar a lista relacionados – são 22 jogadores concentrados, sendo três goleiros e o jovem Gabriel Carvalho, de 16 anos, que ainda não estreou no time profissional.

“Temos que recuperar [jogadores] e acreditar que jogando assim vamos ganhar. Sinto que o grupo está jogando da maneira que tem que jogar e acredito que assim vamos ganhar muitos jogos. Temos que continuar dessa maneira. Importante é tentar ser protagonista”, garante o técnico colorado.

2024-04-25