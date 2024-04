Grêmio Estudiantes x Grêmio: Ministério da Segurança de Buenos Aires promete punir torcedores que fizeram gestos racistas

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

Ao menos dois torcedores do Estudiantes foram flagrados realizando gestos racistas em direção à torcida do Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio Ao menos dois torcedores do Estudiantes foram flagrados realizando gestos racistas em direção à torcida do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Ministério de Segurança da Província de Buenos Aires divulgou uma nota nesta quarta-feira (24) prometendo identificar e punir os torcedores argentinos que fizeram gestos racistas na partida entre Estudiantes e Grêmio, na noite de terça (23), pela Libertadores. Ao menos dois homens foram flagrados imitando gestos de macacos em direção à torcida gremista em La Plata.

Segundo o comunicado divulgado, a Agência para a Prevenção da Violência no Esporte (APreViDe) está analisado os vídeos gravados por torcedores gremistas e as imagens do sistema de câmeras de segurança do estádio Jorge Luis Hirschi para identificar os suspeitos. Eles podem ser punidos com proibição de frequentar eventos esportivos ou penas de um mês a três anos de prisão por atos discriminatórios, conforme lei argentina.

Os registros vieram de pontos distintos da torcida do Estudiantes. Em um deles, é possível ver um torcedor de roupas pretas e boné vermelho simulando gestos de macaco e apontando para quem estava fazendo a gravação. Em outro registro, durante a saída da torcida do estádio, outro torcedor argentino é filmado repetindo os gestos.

Após a partida, vencida pelo Grêmio por 1 a 0, o Estudiantes divulgou um comunicado sobre o ocorrido. O time argentino promete identificar e punir os responsáveis no âmbito do clube, além de denunciá-los à justiça criminal por discriminação. No ano passado, o Estudiantes publicou nas redes sociais uma cartilha antirracismo antes da partida contra o Corinthians, pela Copa Sul-Americana. Em 2022, a Conmebol puniu o clube por atos racistas em partida contra o Bragantino, também na Argentina, em uma multa de US$ 30 mil (cerca de R$ 147,3 mil).

Confira a nota do Ministério de Segurança da Província de Buenos Aires:

“Como resultado dos atos racistas registrados na partida de ontem à noite pela Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata e Grêmio de Porto Alegre no estádio UNO Jorge Luis Hirschi, a Agência para a Prevenção da Violência no Esporte (APreViDe) deste Ministério, está analisando os vídeos e imagens do sistema de câmeras de segurança para estabelecer a identidade dos dois torcedores do Estudiantes que fizeram gestos discriminatórios.

O diretor da APreViDe, Guillermo Cimadevila, por sua vez, prometeu tomar as medidas necessárias para identificar e punir as pessoas envolvidas nesses atos que mancham os eventos esportivos.

Vale lembrar que o Ministério tem feito um pedido especial aos torcedores desde o início dos jogos internacionais, a fim de evitar esse tipo de atitudes discriminatórias. A pena que pode ser aplicada seria a proibição de comparecer a eventos esportivos, de acordo com a Lei Provincial 11.929 (Regime Contravencional para Eventos Esportivos) e o que for determinado pelos tribunais de acordo com a Lei Nacional 23.592 (Atos Discriminatórios), que prevê penas de prisão de um mês a três anos.

Nesse momento, será solicitado ao Club Estudiantes que avalie a possibilidade de conceder pontos a qualquer sócio ou torcedor que forneça informações para identificar os autores desses atos discriminatórios repreensíveis, levando em conta o sistema de pontuação que tem em vigor para os sócios acessarem o estádio em dias de jogos. O racismo é um crime e não será tolerado pelo Governo da Província de Buenos Aires. Estamos à disposição das autoridades brasileiras competentes para cooperar. O Brasil e a Argentina são povos irmãos e alguns criminosos não mancharão nossa relação”. Confira a nota do Estudiantes: “O Estudiantes de La Plata iniciou esta manhã uma investigação e um procedimento administrativo interno para identificar os indivíduos que cometeram crimes raciais no jogo da noite da última terça-feira contra o Grêmio. Além da ação que resultará em sanção exemplar para as pessoas envolvidas, denunciaremos esse comportamento na justiça criminal, que viola leis e acordos internacionais. Disponibilizaremos todas as provas obtidas para a investigação. Ao mesmo tempo, será avaliada a possibilidade de iniciar uma ação cível para que os envolvidos sejam responsáveis ​​pelos danos que possam ser causados ​​à nossa instituição. Do clube apoiamos a campanha da Conmebol ‘Basta de Racismo!’ e estamos empenhados em rejeitar veementemente qualquer ato de racismo como o que ocorreu ontem à noite”.

