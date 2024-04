Inter Inter divulga lista de relacionados para enfrentar o Delfín, no Equador

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

Alario, Aránguiz, Alan Patrick, Fernando, Valencia e Wanderson seguem lesionados e desfalcam time Foto: Ricardo Duarte/Internacional Alario, Aránguiz, Alan Patrick, Fernando, Valencia e Wanderson seguem lesionados e desfalcam time (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter divulgou a lista dos relacionados para enfrentar o Delfín, nesta quinta-feira (25), às 23h, em Manta, no Equador, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

Sem nenhum retorno dos atletas lesionados, a única mudança em relação aos que enfrentaram o Athletico-PR, no Brasileirão, é a ausência do atacante Wanderson. O jogador saiu lesionado, com entorse no tornozelo durante a partida em Curitiba, e deve desfalcar o time por, pelo menos, três semanas. Em seu lugar Anthoni foi relacionado pelo técnico Eduardo Coudet.

Aránguiz, Alan Patrick, Enner Valencia e Fernando seguem em recuperação. O volante, com uma lesão no ombro, já treinou com a equipe e poderá retornar aos gramados no jogo contra o Atlético-GO neste domingo (28), no Beira-Rio.

Com 2 pontos na tabela, o Colorado precisa vencer o Delfín se quiser brigar pela liderança do Grupo C. Com a vitória sobre o Real Tomayapo, o Belgrano lidera a chave com 5 pontos seguido do Delfín, que tem 4.

📝 Nossos jogadores relacionados para o confronto desta noite. #VamoInter pic.twitter.com/M9VNBqONt8 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 25, 2024

