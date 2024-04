A última terça-feira (23), em La Plata, na Argentina, também foi marcante para Renato Portaluppi. Além de ajudar o Grêmio a conquistar uma vitória essencial sobre o Estudiantes por 1 a 0, o treinador igualou-se a outro velho conhecido dos gremistas: Luiz Felipe Scolari. Ao lado de Felipão, Renato é o técnico brasileiro com mais jogos na história Libertadores da América.

Além disso, o ídolo gremista é o treinador com mais vitórias na história da competição continental, com 51 triunfos. Atrás dele, vem o colombiano Ochoa Uribe, com 49. Para fechar o top 3, o próprio Felipão, que soma 47 vitórias.

Renato Portaluppi busca o seu segundo título da competição continental como técnico do Grêmio. Em 2017, conquistou a Libertadores no comando do Tricolor. Como jogador, também foi campeão com o clube em 1983.