Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

Sem folga neste fim de semana, o grupo do Inter se reapresentou neste domingo (26) para mais uma sessão de preparativos, de olho nos próximos compromissos pelo Campeonato Gaúcho. Após o empate em 1 a 1 contra o Esportivo em Bento Gonçalves na noite anterior e o tropeço de 1 a 0 no Grenal da última quarta-feira, o foco é obter a primeira vitória desde a retomada do torneio.

Os atletas que entraram em campo na véspera foram submetidos a exercícios físicos regenerativos. Já o restante do elenco realizou atividades técnicas e táticas com o comandante Eduardo Coudet no gramado do centro de treinamentos do Parque Gigante, anexo ao estádio Beira-Rio. Ele organizou sequências com prioridade no posicionamento e troca de passes.

Com 8 pontos, a equipe lidera o Grupo B da competição e enfrenta o Aymoré na noite desta quarta-feira (21h30min), em partida válida pela última rodada do segundo turno do Gauchão. O local do confronto ainda não foi definido.

Reclamação

Eduardo Coudet voltou a criticar as condições do gramado, apontando esse fator como diretamente responsável pelos dois resultados insatisfatórios do Inter desde a semana passada. Em entrevista coletiva após o empate com o Esportivo, o técnico colorado usou de ironia para questionar os locais de jogo:

“Se precisar preparar a equipe para jogar assim, a direção do Inter vai ter que buscar outro treinador, porque eu não sei preparar os jogadores para somente atirar a bola para cima, então esperamos encontrar melhores condições pela frente. Eu gosto de futebol bem jogado, e para o time que busca construir em vez de destruir é bom ter um bom gramado”.

A mesma reclamação já havia sido feita pelo argentino em relação ao Grenal da quarta-feira passada, disputado no estádio Centenário, em Caxias do Sul (Serra Gaúcha) – sem autorização da prefeitura para partidas de futebol em Porto Alegre, o Inter precisou exercer fora de casa o mando de campo.

Gurias

Após mais de quatro meses com atividades à distância por causa da pandemia de coronavírus, nesta terça-feira (28) o futebol feminino do Inter retoma os seus treinos presenciais. As gurias voltarão a disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade no dia 26 de agosto, contra o Flamengo, pela quinta rodada – local e horário ainda aguardam definição.

“Montamos nosso protocolo de retorno com base nas orientações emitidas pela CBF [Confederação Brasileira de Futebol] e FGF [Federação Gaúcha de Futebol]”, garante a médica Sohaila Younes, que atende ao departamento. As atletas se reapresentam nesta segunda feira, após inquérito epidemiológico, e todas passarão por teste rápido e revisão laboratorial clínica.

As atividades serão realizadas no campo do Bertaco, na Zona Sul da Capital. Já as categorias de base do Inter feminino ainda continuarão treinando pelo sistema virtual, enquanto aguardam a proximidade do retorno de suas respectivas competições.

