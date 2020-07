Esporte Kannemann completa quatros anos vestindo a camisa do Grêmio

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Walter Kannemann chegou ao Tricolor em 2016 e já é o argentino de maior longevidade no clube. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Walter Kannemann chegou ao Tricolor em 2016 e já é o argentino de maior longevidade no clube. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com a camisa do Grêmio, ele já é duas vezes campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil, da Recopa Gaúcha, Recopa Sul-Americana e campeão da América. Walter Kannemann chegou ao Tricolor em 2016 e já é o argentino de maior longevidade no clube. Nesta quarta-feira, dia 15 de julho, Kannemann completou quatro anos de Porto Alegre e de Grêmio.

Chegado do Atlas, do México, Kannemann logo assumiu a titularidade da equipe e tornou-se ídolo da torcida gremista. Em conversa com a assessoria de imprensa do Tricolor, o defensor falou sobre a marca atingida no Clube.

“Sou muito feliz aqui. Desde que cheguei, senti uma boa sensação: um bom clube, uma instituição que buscava o melhor para o seu torcedor e eu senti isso desde o primeiro momento. Os anos passaram, conseguimos títulos, mantivemos bons níveis e conquistas e a verdade é que sou muito feliz. É uma cidade que eu gosto, um país que eu gosto. Sinceramente, os últimos quatro anos foram muito bons, felizes, divertidos. Fiz amizades… Eu passo muito bem, aqui. E vou continuar dando o melhor de mim para que os próximos anos sejam do mesmo jeito. O Clube e o torcedor merecem. Sempre fui muito bem tratado e quando você é bem tratado, dá sempre o melhor”, afirmou.

Faltando uma semana para a retomada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio deu sequência, nesta quarta, à preparação técnica e tática dos jogadores. À tarde, o técnico Renato Portaluppi orientou mais uma atividade no gramado do CT Luiz Carvalho. Sem jogos desde 15 de março, o Tricolor volta aos gramados no próximo dia 22, no Gre-Nal 425. A próxima sessão de treinamento acontece nesta quinta-feira (16), às 15h.

