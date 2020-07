Esporte A Federação Gaúcha de Futebol confirmou o Grenal de retorno do Gauchão para o dia 22

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Com portões fechados e sem torcida, a disputa será válida pela quarta rodada da segunda fase do Gauchão. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grenal que marca o retorno do Campeonato Gaúcho está marcado para o dia 22 de julho. A confirmação foi divulgada nesta terça-feira (14) pela FGF (Federação Gaúcha de Futebol). A partida, que será no Estádio Beira-Rio, está marcada para às 21h30min, e será transmitida na TV aberta.

A disputa será válida pela quarta rodada da segunda fase do Gauchão e deverá seguir todas as regras determinadas no protocolo de retorno do campeonato, apresentado ao governo gaúcho.

Protocolo

Além dos jogos sem torcida, as medidas apresentadas para o governador Eduardo Leite e sua equipe, incluíam diversas medidas de prevenção para a propagação do novo coronavírus.

Confira algumas regras estabelecidas pela FGF para o retorno da competição:

Redução de profissionais

– Delegação das equipes estão limitadas a, no máximo, 31 profissionais (antes eram em torno de 50 a 70 pessoas).

– Número de profissionais envolvidos na área de competição (Equipe de arbitragem, apoio do clube mandante – seguranças, maqueiros e gandulas –, imprensa patrocinadora, demais órgãos de imprensa, delegado do jogo e equipe da FGF): limitado a 25 profissionais. (antes eram de 90 a 300)

– Áreas administrativas do estádio: limitada a até 25 profissionais*

*Com exceção do clássico Grenal da fase classificatória e a uma possível final envolvendo a dupla Grenal.

Testes

– Atletas, comissão técnica e todos os profissionais envolvidos dos clubes serão testados (PCR) duas vezes na fase de treinamento: A primeira bateria de testes, 50 por clube, será realizada preferencialmente no reinício dos treinamentos (algumas equipes, como Inter e Grêmio, já realizaram os testes). A segunda bateria de testes, também 50 exames por clube, ocorrerá na fase final de preparação.

– As quatro equipes envolvidas nas finais do turno serão testadas mais uma vez e entrarão novamente em regime de concentração para os jogos restantes – semifinais e final.

Dia de jogos

– As equipes deverão ser compostas por: 17 atletas, 5 dirigentes/colaboradores do administrativo e futebol, treinador, treinador de goleiros, preparador físico, médico, massagista ou fisioterapeuta, dois seguranças na delegação, 1 analista de desempenho e 1 roupeiro (totalizando 31 pessoas).

– Serão permitidos 4 membros da comissão técnica no banco de reservas (treinador, preparador físico, médico e massagista ou fisioterapeuta).

– Cada equipe poderá contar com 6 jogadores reservas.

– Serão permitidas 5 substituições.

– Somente atletas e membros da comissão técnica poderão utilizar o vestiário durante o intervalo.

Após a reunião entre FGF o os clubes, ficou definido que a sequência de jogos está mantida. A retomada do campeonato terá a disputa de quatro clássicos – Inter x Grêmio, Pelotas x Brasil, Juventude x Caxias e Novo Hamburgo x Aimoré. Os confrontos entre Ypiranga x Esportivo e São Luiz x São José complementam a rodada.

