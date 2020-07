Esporte Trio do grupo de transição gremista passa a treinar com a equipe principal

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Os três tiveram seu contratos renovados recentemente com o Grêmio. (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA)

Com o retorno dos treinos coletivos nesta semana e visando o retorno dos jogos, o Grêmio buscou reforços em seu grupo de transição. O meia Rildo, de 20 anos, e os atacantes Guilherme Azevedo, de 19, e Fabrício, também de 19, foram chamados para trabalhar juntamente com o elenco principal. Os três tiveram seu contratos renovados recentemente com o Grêmio.

Rildo e Fabrício foram destaque na campanha do vice-campeonato do Grêmio na Copa São Paulo 2020. Já Guilherme Azevedo conta com diversas convocações para as seleções de base e chegou a ser chamado por Tite para treinar com a seleção principal, na Granja Comary, durante a preparação para a Copa América.

Além do trio, mais dois atletas do grupo de transição podem subir para treinar com o principal, mas, para isso, o Clube aguarda a renovação de seus contratos. É o caso do meia Diego Rosa, de 17 anos, e do atacante Elias, de 18. As negociações estão paralisadas no momento, devido a pandemia do novo coronavírus.

Covid-19

Com o retorno dos treinamentos coletivos, o Grêmio realizou na última segunda-feira (13) imunotestes em seus funcionários, jogadores e membros da comissão técnica, para detectar o novo coronavírus. Ao todo, foram realizados 79 exames, e dois jogadores testaram positivo para a doença. Ambos estão assintomáticos e foram isolados do grupo. O nome dos atletas não foi divulgado.

O técnico Renato Portaluppi, que retornou a Porto Alegre, também realizou o teste, que apontou negativo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte