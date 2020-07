Esporte Gabriel Jesus chega a 20 gols na temporada e alcança feito inédito

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Gabriel é, hoje, o maior artilheiro brasileiro entre os time das cinco principais ligas europeias. (Foto: Reprodução)

No último sábado (11), o atacante Gabriel Jesus foi titular novamente com a equipe do Manchester City e marcou mais um gol pela equipe do técnico Pep Guardiola, na goleada por 5 a 0 sobre o Brighton. Com o tento, ele chegou a 20 gols na temporada e bateu uma marca inédita: é o primeiro brasileiro a alcançar o feito por duas temporadas seguidas por um clube inglês.

Em 2018/2019, Gabriel fez 21 gols em 47 jogos disputados. Neste ano, já também com 47 partidas na conta e 20 tentos, o camisa 9 do City busca o seu melhor desempenho pelo clube inglês. Ainda com quatro partidas para disputar no Campeonato Inglês e nas quartas-de-final da Liga dos Campeões, Gabriel tem tudo para bater a marca.

Neste ano, Jesus também tem se mostrado mais “garçom”. O centroavante brasileiro tem 11 assistências somando todas as competições pelo City. Sua melhor marca também havia sido no ano passado, com sete.

Gabriel é, hoje, o maior artilheiro brasileiro entre os time das cinco principais ligas europeias. Ele está na frente de companheiros de Seleção como Neymar (18 gols), Richarlison (14 gols) e Roberto Firmino (11 gols).

Público

Ao que tudo indica, a próxima temporada da Premier League voltará a contar com público nos estádios. Segundo o ‘Daily Mail’, o governo inglês e a liga já tem conversas avançadas para que a torcida volte a estar liberada para as partidas a partir de setembro.

Inicialmente, o acordo que está próximo de ser celado permitirá público parcial, com capacidade ainda a ser divulgada. Outro compromisso que os clubes terão que arcar é justamente o de seguir um rígido protocolo sanitário para garantir a segurança dos torcedores que frequentarão os estádios.

Apesar do otimismo, algumas dificuldades ainda preocupam os clubes, como ter o conhecimento das condições sanitárias de cada pessoa que estará presente nas partidas, a venda e distribuição dos ingressos, além do controle na entrada e saída dos torcedores. A tendência é que inclusive, os acessos sejam feitos através de horários marcados e espaçados para que se evitem as aglomerações.

Na atual temporada, chegou-se a cogitar que a Premier League não retornasse, decisão que foi rechaçada junto aos clubes que preferiram seguir com a continuidade do torneio dentro de campo assim como a maioria das grandes ligas. Vale lembrar que o protocolo de segurança proposto e que está sendo seguido na Inglaterra tem sido muito elogiado mas ainda registra casos, dos 18.351 testes feitos desde o dia 17 de maio, foram 20 casos positivos para o novo coronavírus confirmados.

