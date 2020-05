Gauchão 2020 Proposta para retomada do Gauchão em julho e sem rebaixamento é estudada por clubes

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O plano é voltar a jogar na metade de julho, com uma novidade no regulamento. Foto: Site oficial/Divulgação Foto: Site oficial/Divulgação

A reunião dos clubes com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) teve uma proposta concreta para a sequência do Gauchão. O plano é voltar a jogar na metade de julho, com uma novidade no regulamento: não ter rebaixamento em 2020. A medida se dá porque serão permitidas a inscrição e a contratação de novos jogadores. Isso, porém, não muda a Divisão de Acesso, que manterá a subida de dois clubes para a primeira divisão em 2021. Assim, o Gauchão 2021 teria 14 equipes.

Tudo isso será condicionado à liberação do governo do Estado e das prefeituras. Os clubes têm 24 horas para pensar nas propostas e responder à FGF. Há, ainda, possibilidade de que o calendário seja revisto, mas o plano é terminar o campeonato em campo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Gauchão 2020