Comitê vai avaliar protocolos para o retorno dos jogos em Porto Alegre. Federação Gaúcha de Futebol fez reuniões de alinhamento com prefeitura e secretaria estadual

15 de julho de 2020

Foto: Juliana Bianchessi/GVG

Representantes do Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus reuniram-se com o presidente e integrantes da FGF (Federação Gaúcha de Futebol), na tarde desta quarta-feira (15), para avaliar os protocolos previstos para o retorno dos jogos em Porto Alegre, informou a prefeitura. Na mesma data a federação também fez reunião de alinhamento com a área de segurança do governo do Estado.

Comitê vai decidir

A FGF apresentou o plano de segurança a ser adotado junto aos clubes no retorno do Gauchão. Ficou alinhado entre a prefeitura e a Federação que as medidas serão levadas para detalhamento em reunião com toda a equipe do comitê, que está prevista para ocorrer até o final da semana para aprofundar as informações e definir os próximos passos.

Reunião com Secretaria Estadual da Segurança

A diretoria da Federação Gaúcha de Futebol também participou de uma videoconferência com integrantes da Secretaria da Segurança Pública na tarde desta quarta-feira (15). O encontro virtual teve como objetivo o alinhamento de ações para a retomada do Gauchão Ipiranga 2020, prevista para a próxima semana.

Na reunião remota desta quarta, a FGF apresentou à pasta uma proposta de protocolo para assegurar o cumprimento do distanciamento social e evitar a aglomeração de torcedores em torno dos estádios que receberão as partidas da competição. O plano prevê a delimitação de um perímetro entre 300 e 500 metros, para restringir a circulação de pessoas que não estejam diretamente envolvidas na realização dos jogos.

Haverá, ainda, a veiculação de uma campanha publicitária com a participação de jogadores dos 12 clubes que disputam a competição, com o intuito de reforçar para os torcedores que os confrontos serão realizados com portões fechados e que não deve haver deslocamentos para os estádios. A peça está em fase final de produção e será divulgada nos próximos dias.

Além da FGF e da SSP, o trabalho dos órgãos de fiscalização municipal e do Juizado do Torcedor, por meio do MP-RS e do TJ-RS, também serão agregados ao planejamento operacional. O presidente Luciano Hocsman aproveitou o compromisso para agradecer a disponibilidade de diálogo com representantes do governo e ressaltar a importância do trabalho em conjunto com o poder público.

“Quero registrar que o governo do Estado está de parabéns pelo trabalho corajoso que tem sido feito no controle de toda essa situação. É fundamental contarmos com a experiência dos órgãos da Segurança para termos as orientações corretas e podermos assegurar a tranquilidade nessa retomada”, destacou.

O vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, reafirmou a confiança no trabalho da FGF. Ranolfo participou de outras duas reuniões com o presidente Luciano, no Palácio Piratini, quando a viabilidade de conclusão do campeonato estadual ainda era debatida.

“Acompanhei o empenho da FGF em conciliar as posições dos times e providenciar todas as medidas para a proteção da saúde dos atletas e funcionários dos clubes. Então, não tenho dúvida de que a Federação agirá com toda responsabilidade para que tenhamos os meios necessários à garantia da proteção de todos”. avaliou.

Estiveram presentes na conferência em vídeo, além do presidente e do titular da pasta, o diretor de Marketing e Operações, Mauricio Andrade, o gerente de competições, Mauro Rocha e o diretor jurídico, Carlos Schneider. Por parte da SSP, participaram o delegado Leonel Carivali e a delegada Flávia Colossi Frey.

Autorização estadual

Suspenso desde 16 de março, em razão da pandemia de coronavírus, o campeonato estadual recebeu autorização para ser retomado em 23 de julho. Os treinos com contato físico foram liberados desde segunda-feira (13), mediante aval das prefeituras. A definição ocorreu no dia 9 de julho, após novo encontro entre o governador Eduardo Leite e o presidente da FGF, Luciano Hocsman.

Ainda na quinta-feira, antes da reunião, em transmissão ao vivo, o chefe do Executivo comunicou que o Comitê Científico havia concluído a análise do protocolo de retorno e conclusão da competição. Presencialmente, a FGF recebeu a sinalização positiva do Piratini.

O documento elaborado pela diretoria da Federação segue à risca as recomendações de órgãos governamentais e autoridades sanitárias. O plano reúne medidas de contingenciamento dos profissionais envolvidos nas partidas e diretrizes operacionais básicas.

Entre os apontamentos, estão a redução do número de sedes, jogos com portões fechados, testagem de todos os envolvidos e orientações que vão desde a concentração dos atletas até as entrevistas que sucedem os confrontos.

Grenal

Na última terça-feira (14) a FGF divulgou que o campeonato seria retomado no dia 22 de julho, com um Grenal. A partida, marcada para as 21h30min no Beira-Rio, depende da liberação da prefeitura.

