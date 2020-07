Esporte Governo dá aval a protocolo da Federação Gaúcha de Futebol e autoriza retomada do Gauchão

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A viabilização da conclusão do Campeonato Gaúcho passou por uma série de reuniões até a aprovação. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini A viabilização da conclusão do Campeonato Gaúcho passou por uma série de reuniões até a aprovação. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

A bola já tem data para voltar a rolar no Gauchão Ipiranga 2020. Suspenso desde 16 de março, em razão da pandemia de coronavírus, o campeonato estadual será retomado em 23 de julho. Os treinos com contato físico estarão liberados a partir da próxima segunda-feira (13), desde que haja o aval das prefeituras. A definição ocorreu na tarde desta quinta-feira (9), após novo encontro entre o governador Eduardo Leite e o presidente da FGF (Federação Gaúcha de Futebol), Luciano Hocsman.

Ainda na quinta-feira, antes da reunião, em transmissão ao vivo, o chefe do Executivo comunicou que o Comitê Científico havia concluído a análise do protocolo de retorno e conclusão da competição. Presencialmente, a FGF recebeu a sinalização positiva do Piratini.

O documento elaborado pela diretoria da Federação segue à risca as recomendações de órgãos governamentais e autoridades sanitárias. O plano reúne medidas de contingenciamento dos profissionais envolvidos nas partidas e diretrizes operacionais básicas.

Entre os apontamentos, estão a redução do número de sedes, jogos com portões fechados, testagem de todos os envolvidos e orientações que vão desde a concentração dos atletas até as entrevistas que sucedem os confrontos.

A viabilização da conclusão do Campeonato Gaúcho passou por uma série de reuniões até a aprovação. Com representantes do Piratini, foram quatro compromissos oficiais.

Em 5 de maio, o presidente Luciano Hocsman esteve reunido com o governador Eduardo Leite. Depois, foram mais dois encontros com o secretário do Esporte e Lazer, Francisco Vargas. O primeiro em 8 de junho, na sede da FGF, e o segundo dez dias depois, na Casa Civil e com a presença do secretário de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal. O mais recente e que selou a volta do futebol no Estado ocorreu nesta quinta, no Palácio Piratini.

Com os representantes dos 12 clubes que disputam o Gauchão Ipiranga 2020 foram mais seis datas, da determinação da suspensão temporária à aprovação da proposta com deliberações para o retorno do estadual. O contato com os filiados, no entanto, se estendeu para além da formalidade da agenda e foi intensificado em um aplicativo de troca de mensagens instantâneas com a presença dos presidentes das equipes.

Três rodadas da Taça Francisco Novelletto Neto foram disputadas. O grupo A é liderado pelo Inter, com sete pontos. Na outra chave, o Grêmio, com 100% de aproveitamento, é o primeiro colocado. A Taça Cel. Ewaldo Poeta (1º turno) foi vencida pelo Caxias.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte