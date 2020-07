Rio Grande do Sul Parceria visa reabastecimento de anestésicos em hospitais

Uma parceria colaborativa para o reabastecimento de medicamentos do chamado kit intubação nos hospitais gaúchos foi criada entre a SES (Secretaria da Saúde) e CRMV/RS (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul). O Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde) também será parceiro no projeto.

A medida prevê que medicamentos em estoques de clínicas e hospitais veterinários que não fizerem falta imediatamente para o atendimento de pets possam ser repassados para hospitais que estão necessitando. São medicamentos que possuem prescrição humana e animal liberada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Alguns fármacos que podem ser cedidos para utilização em humanos são: propofol, midazolam, diazepam, fentanilas, lidocaína e todos opioides, como metadona e morfina.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, considera esta iniciativa uma demonstração de solidariedade. “É nesta hora de pandemia que temos que dar as mãos, estamos todos imbuídos em proteger os cidadãos e os animais para que todos tenham saúde de qualidade”, afirmou a secretária.

O conselho está fazendo um inventário dos estoques presentes nas instituições veterinárias e abrindo um canal digital de acesso nas suas redes para adesão e disponibilização dos itens, para serem repassados aos hospitais. Os serviços de saúde veterinários poderão fazer o cadastro no site do CRMV/RS, que será lançado nesta sexta-feira (10), para participar do projeto.

O repasse dos medicamentos serão feitos mediante contrato de cedência de uso e reposição dos itens. Esta medida já foi implementada com o município de Canoas e Novo Hamburgo. A presidente do CRMV, Lisandra Dornelles, diz que a proposta agora é ampliar o projeto para todo o RS. “Já recebemos também doações de respiradores, além de medicamentos como morfina e diazepan”. Lisandra indica a live “Como médicos veterinários podem auxiliar na crise de medicamentos e equipamentos de combate à Covid-19”, que será transmitida nesta sexta-feira (10), às 20h30. O encontro pode ser visto na página do conselho no Facebook, em facebook.com/crmvrs.

A SES (Secretaria da Saúde) do Estado já vem tomando medidas práticas com relação ao desabastecimento de kits intubação, como o levantamento da demanda por parte dos hospitais que integram o Plano de Contingência Hospitalar e também buscou o apoio do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e do Ministério da Saúde para a solução do problema. Também existe a possibilidade de uma compra emergencial por parte da OMS (Organização Mundial da Saúde), em parceria com a OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), para abastecer os Estados.

