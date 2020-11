Esporte D’Alessandro protagoniza campanha de Novembro Azul da Santa Casa de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Foto: Divulgação / Santa Casa

Quando o assunto é saúde, todos jogam no mesmo time. Esta é a mensagem que o Novembro Azul da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre pretende passar com o protagonismo do jogador colorado Andrés D’Alessandro, para chamar a atenção para a prevenção do câncer de próstata e da importância dos cuidados com a saúde do homem. A campanha Seja um modelo de prevenção: vista esta causa, tem como foco tornar os homens protagonistas no que diz respeito aos cuidados com a sua saúde, mais precisamente em relação ao câncer de próstata, doença que, no Brasil, estimam-se 65.840 novos casos por ano. Para o atleta, é fundamental falar sobre a saúde dos homens, principalmente neste mês dedicado ao tema: “precisamos conscientizar os homens de que eles precisam sim cuidar da sua saúde, e que o câncer de próstata, se diagnosticado cedo, tem chance de cura de mais de 95%”., explica D’Alessandro.

A campanha estrelada pelo meio-campista colorado – que doou o seu cachê para a causa – é composta por filme (30” e 45”, disponível no canal do YouTube da Santa Casa), anúncios, spot e cards para redes sociais.

Novembro Azul da Santa Casa

Durante todo o mês, o Hospital Santa Rita, unidade de oncologia da Santa Casa – realiza ações voltadas para profissionais da saúde, pacientes e comunidade em geral, como um mutirão de cirurgias urológicas (14/11), bate-papo virtual (24/11) com médicos da Santa Casa sobre prevenção do câncer de próstata e saúde do homem e webrounds sobre temas relacionados com o foco do Novembro Azul: casos complexos em urologia (11/11) e saúde masculina (25/11).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

