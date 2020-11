Esporte Gurias Gremistas trabalham para estreia no Gauchão 2020

13 de novembro de 2020

Técnica Patrícia Gusmão comanda treino no Estádio Vieirão, em Gravataí Foto: Morgana Schuh | Grêmio FBPA Foto: Morgana Schuh | Grêmio FBPA

Com a divulgação da data de início do Campeonato Gaúcho Feminino 2020, as Gurias Gremistas se preparam para entrar em campo pela competição que se inicia no próximo dia 29. A competição terá a participação de seis equipes, com três jogos previstos e será disputada em duas fases – grupos e final.

Após a eliminação no Campeonato Brasileiro A1 no início do mês, quando foram superadas pelo Corinthians, nas quartas de final da competição, o elenco gremista se reapresentou na última segunda-feira (09), agora visando o Gauchão.

Campeão em 2000, 2001 e 2018, o tricolor vai em busca do quarto título estadual. O primeiro adversário será o Estrela/Lajeadense, fora de casa, mas ainda sem horário e local definido. O Grêmio é cabeça de chave do grupo B, que ainda é composto pelo Estrela e pelo Oriente.

O coordenador geral de futebol feminino tricolor, Álvaro Prange, projetou o restante da temporada: “Neste ano atípico, onde enfrentamos um surto de Covid-19 no final do Brasileiro Feminino, teremos agora o Campeonato Gaúcho. Estamos executando o nosso planejamento de renovação de contratos, algumas dispensas e contratações de atletas, então nada melhor do que uma competição oficial para dar prosseguimento ao trabalho e, junto disso, a intenção de ganhar e buscar o título para fecharmos o ano da melhor maneira possível, já pensando também em 2021, com nosso objetivo de ficar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

