Inter D’Alessandro se une a Tinga e Dunga e participa de doação de alimentos

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

10 toneladas de alimentos foram entregues na Restinga Foto: (Reprodução/Instagram/Diego Vara) Foto: (Reprodução/Instagram/Diego Vara)

Com passagens marcantes pelo Inter, Dunga, Tinga e D’Alessandro se uniram para marcar um golaço de solidariedade. O trio realizou a entrega de 10 toneladas de alimentos para o auxílio às entidades que assistem ao público mais vulnerável, em meio à pandemia da Covid-19.

A iniciativa, que surgiu a com a parceira entre Tinga e Dunga, ganhou o reforço do camisa 10 do colorado. Toda a carga de alimentos arrecada foram repassadas para o Sacolão da Chácara, no bairro Restinga, em Porto Alegre, que irá fazer a distribuição dos donativos às entidades assistenciais.

Pelas redes sociais, D’Alessandro registrou a ação:

A convite do meu amigo Dunga, junto com @tinga7oficial, entregamos hoje 10ton. de alimentos que arrecadamos para Sacolão da Chácara, que fez distribuição dos donativos às entidades. Façam o bem, da forma que puderem, mas façam por quem precisa de ajuda!#FazerOBem #Covid19 pic.twitter.com/NZEUZVpsNA — Andrés D'Alessandro (@dale10) April 7, 2020

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter