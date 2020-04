Inter Inter lança drive-thur solidário para arrecadação de doações

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

Serviço já está disponível no estádio Beira-Rio Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

Em ação para a arrecadação de donativos, o Inter anunciou o lançamento de um drive-thur solidário, que estará disponível no estádio Beira-Rio. Em ação com a BRIO, as pessoas que desejam fazer sua doação poderão realizar o ato em um sistema especial de logística. O serviço já está recebendo as primeiras doações.

As doações poderão ser feitas em todos os dias da semana, das 8h30 às 18h30, no estádio Beira-Rio. O posto de coleta será no Centro de Eventos Presidente Arthur Dallegrave, através do primeiro estacionamento equipado com um toldo. O acesso será feito pela Rua Nestor Ludwig (mais conhecida como ‘Rua A’).

Qualquer pessoa pode levar alimentos não perecíveis (incluindo cestas básicas) e materiais de higiene pessoal e limpeza. Para que não ocorra nenhum tipo de contato físico, de acordo com as recomendações das autoridades de saúde, no drive-thur as doações serão retiradas por funcionários diretamente do porta-mala do carro.

“O Inter sempre desempenhou seu papel social, e não poderia ser diferente agora, quando mais do que nunca é preciso ter o espírito de solidariedade com as pessoas que estão passando por sérias dificuldades. Por conta de toda a preocupação que envolve a pandemia, tivemos um cuidado especial com a segurança de quem fará a doação para que não haja nenhum risco de contaminação. Quem trouxer os donativos sequer precisa sair do seu carro ou ter contato com outras pessoas. Tudo é feito de forma prática e rápida”, explicou o vice-presidente de Administração do Inter, Victor Grunberg.

Todos os donativos arrecadados serão repassados para instituições como Banco de Alimentos, Asilo Padre Cacique, Cozinheiros do Bem, Cerepal, entre outros.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

