Dança árabe, carros clássicos e cutelaria: Centro Cultural TOTAL tem programação para todos os gostos neste fim de semana

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

Neste sábado (17) e domingo (18) o Centro Cultural do shopping TOTAL tem uma programação variada e gratuita para todos os gostos. No sábado é a vez dos apreciadores da dança do ventre e folclórica árabe conferirem a apresentação da Cia de Dança Nadima Murad – Dança do Ventre e Folclore Árabe às 15h, no Palco de Eventos.

A ação faz parte do TOTAL Multicultura, projeto de pocket show que traz mensalmente, até novembro, quando acontece a Festa das Nações, a arte de uma etnia para ser prestigiada no shopping, sempre com apresentações gratuitas.

Já no domingo, o TOTAL Fest, tradicional encontro do Veteran Car, que acontece das 15h às 18h, no Largo Cultural, com entrada franca (em caso de chuva, será cancelado), recebe uma novidade: a segunda edição da 16ª Feira Gaúcha de Cutelaria.

Cerca de 30 expositores da AGCRS (Associação Gaúcha de Cutelaria) vão expor mais de mil objetos, das 10h às 17h (no sábado e no domingo). Itens para todos os bolsos estarão à venda – das facas exóticas e elaboradas às mais raras, conforme explica o presidente da entidade, Daniel Alano. Ocorrerão demonstrações de forja (fabricação de facas na bigorna) às 11h é às 15, no sábado.

Também haverá nos dois dias mostra e venda de carrinhos colecionáveis da “Fanáticos por Miniaturas”.

O TOTAL Fest é organizado em parceria com o Veteran Car Club e reunirá a consagrada exposição de carros clássicos de sócios do clube automobilístico e veículos neoclássicos, com fabricação de 25 a 30 anos de fabricação.

