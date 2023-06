Porto Alegre Dmae orienta os porto-alegrenses para a revisão da conta de água e obtenção da segunda via

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

É importante que o usuário verifique o hidrômetro para conferir se a leitura mais recente do consumo de água está correta. (Foto: Luciano Lanes/Dmae)

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informou que está registrando um aumento na procura por pedidos de revisão e obtenção da segunda via da conta de água nos seus postos de atendimento presencial.

A orientação para os clientes que não receberam a fatura é acessar a loja virtual ou enviar um e-mail para dmae@dmae.prefpoa.com.br. Aqueles que constatarem possível erro de leitura podem solicitar a revisão da conta pelo mesmo e-mail, incluindo o número do imóvel e informando os quatro últimos números pretos que constam no hidrômetro, por escrito ou por foto. A correção da fatura e o retorno da mensagem pode levar entre sete e dez dias úteis.

Para suprir a demanda, o Dmae estendeu para até as 17h30min o horário de atendimento ao público no posto comercial do Centro (rua José Montaury, 159), que funcionava até as 16h30min. A autarquia também realiza um mutirão interno aos sábados para responder às solicitações recebidas por e-mail.

“Todas as demandas serão atendidas. Se houver erro nas contas reclamadas, os usuários podem ficar tranquilos, pois será emitida uma nova, com outra data de vencimento e sem juros”, disse o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

Verificação do hidrômetro

É importante que o usuário verifique o hidrômetro para conferir se a leitura mais recente do consumo de água está correta. Os quatro últimos números pretos do equipamento devem ser comparados com a leitura que está na conta. Caso o número atual que consta no hidrômetro seja menor do que na conta, é necessário encaminhar pedido de revisão ao Dmae.

Segundo o departamento, a leitura dos hidrômetros é realizada por uma empresa terceirizada, que eventualmente não consegue passar em alguma região, e também pode ter dificuldade de acessar algum hidrômetro ou ainda encontrar o equipamento embaçado. “Fiscalizamos permanentemente o serviço prestado. Neste mês, já notificamos a empresa quanto ao grande número de usuários que não receberam a conta”, ressaltou Loss.

A falha automática na data de leitura das contas que ocorreu no mês maio, gerando 40 dias de consumo em algumas faturas de 14 bairros da Capital, já foi solucionada.

Mudanças na conta

O Dmae tranquiliza os usuários quanto ao novo visual da conta, que, a partir deste mês, aparece com a nova logomarca do departamento, no canto superior esquerdo. Outra mudança é a substituição da palavra “ramal” por “imóvel” para facilitar a compreensão do número de cadastro junto ao Dmae. As contas também passaram a ser enviadas com o nome do titular.

Atendimento presencial:

– Posto Centro (rua José Montaury, 159): de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h30min.

– Posto Leste (rua Cristiano Fischer, 2.402): de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 16h30min.

– Posto Norte no Tudo Fácil Bourbon Wallig (avenida Assis Brasil, 2.611): de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados, das 10h às 14h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 156, opção 2, ou WhatsApp (51) 9332-8170.

2023-06-15