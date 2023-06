Maestro e compositor, Schiavon estava internado em Osasco, na Grande São Paulo. Ele lutava contra uma doença autoimune. Nas últimas semanas, passou por uma cirurgia e sofreu complicações após o procedimento.

“É com pesar que a família comunica o falecimento de Luiz Schiavon. Ele vinha lutando bravamente contra uma doença autoimune há 4 anos, mas, infelizmente, ele teve complicações na última cirurgia de tratamento e não resistiu. Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador e tecladista do RPM, mas acima de tudo isso, um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo. Portanto, a família decidiu que a cerimônia de despedida será reservada para familiares e amigos próximos e pede, encarecidamente, que os fãs e a imprensa compreendam e respeitem essa decisão. Esperamos que lembrem-se dele com a maestria e a energia da sua música, um legado que ele nos deixou de presente e que continuará vivo em nossos corações”, informou a família em nota.

Biografia

Schiavon nasceu em São Paulo e se formou no Conservatório Mário de Andrade, em 1977. Quando jovem, chegou a cursar a faculdade de arquitetura, mas começou a fazer covers de bandas de rock e seguiu carreira musical.

Aos 16 anos, ele conheceu o cantor Paulo Ricardo, com quem fundou inicialmente a banda Aura e, posteriormente, o RPM. Na TV Globo, comandou a banda do programa Domingão do Faustão de 2004 a 2010.