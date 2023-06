A PM (Polícia Militar) prendeu, na manhã desta quinta-feira (15), o produtor Bruno de Souza Rodrigues, principal suspeito de matar o ator Jeff Machado, no Rio de Janeiro.

Bruno estava escondido em um prédio no Morro do Vidigal, na Zona Sul da capital fluminense. A ação contou com o apoio da Polícia Civil. O suspeito era considerado foragido da Justiça desde 1º de junho, quando foi expedido um mandado de prisão contra ele. O outro suspeito do crime, Jeander Vinícius, foi preso pela Polícia Civil no dia seguinte.

O corpo de Jeff foi encontrado em um baú enterrado a dois metros de profundidade e coberto de concreto em um casebre no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no dia 24 de maio. Jeff tinha 44 anos e estava desaparecido desde janeiro. Na época, ele interpretava um soldado filisteu na novela “Reis”, exibida pela Record TV.

Em depoimento, Jeander confessou que ocultou o corpo do ator, mas negou o assassinato. Segundo as investigações, Bruno sublocou o imóvel onde o corpo foi encontrado e chegou a movimentar cerca de R$ 5 mil da conta de Jeff após o registro do desaparecimento do ator. Os dois eram amigos da vítima.

Bruno e Jeander teriam como objetivo obter vantagens econômicas, como a venda do imóvel e do carro de Jeff. As investigações continuam. A polícia não descarta que Jeff tenha sido vítima de uma emboscada, após uma falsa promessa de emprego em uma emissora de TV.