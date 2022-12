Esporte Daniel Alves se prepara para novo recorde com a Seleção Brasileira

Daniel Alves disputará o seu 126º jogo como atleta da Seleção Brasileira Foto: Brendan Moran/FIFA Dani Alves disputará o seu 126º jogo como atleta da Seleção Brasileira (Foto: Brendan Moran/FIFA) Foto: Brendan Moran/FIFA

Com 39 anos, Daniel Alves se prepara para bater mais um recorde com a camisa da Seleção Brasileira. Na partida contra Camarões, nesta sexta-feira (02), às 16h (horário de Brasília), o lateral irá se tornar o jogador mais experiente a vestir a camisa amarela em uma Copa do Mundo. O duelo encerra a fase de grupos e definirá o líder do grupo G da Copa do Mundo do Catar 2022.

Nesta partida, o técnico Tite escolheu o jogador como capitão do Brasil. O lateral agradeceu a oportunidade de defender o Brasil em sua terceira Copa.

“Isso é motivo de orgulho, motivo de estar aqui e ainda defender a Seleção. São muitos anos de história e agora é hora de encerrar o ciclo dentro da Seleção Brasileira jogando uma Copa do Mundo. Para mim é uma satisfação muito grande”, disse o atleta.

Daniel Alves foi convocado pela Seleção em 2006 e disputará seu 126° jogo como jogador do Brasil. O defensor lembrou sua trajetória pelo Brasil e de tudo que o credenciou para ser lembrado mais uma vez para a disputa de um Mundial.

“São 16 anos colocando o meu melhor serviço à seleção. A vida premia quem ama o que faz, as pessoas que se entregam de corpo e alma. A minha missão na Seleção Brasileira sempre foi essa e estou colhendo o que plantei nesses 16 anos. Por isso que estou aqui”, disse o lateral.

