Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Em 2022, foram registradas 401 visualizações de escorpião amarelo na cidade Foto: Divulgação SMS/PMPA Foto: Divulgação SMS/PMPA Foto: Divulgação SMS/PMPA

Dezesseis escorpiões amarelos foram capturados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde na ação realizada na terça-feira (29) à noite, no entorno da Praça Dom Feliciano, no Centro de Porto Alegre.

Com apoio do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), os profissionais da Diretoria de Vigilância em Saúde da SMS inspecionaram 60 caixas de telefonia na praça, na rua Annes Dias, na rua Senhor dos Passos, na rua Pinto Bandeira e na Praça Otávio Rocha. Também foram visualizados três escorpiões que não foram coletados por dificuldade de acesso e um animal foi coletado já sem vida.

As ações para capturar o animal têm ocorrido com regularidade no centro da cidade, especialmente no entorno da Praça Dom Feliciano, em decorrência do registro de visualizações do animal no local.

Em 2022, foram registradas à DVS/SMS 401 visualizações de escorpião amarelo na cidade. Do total, 280 foram no Centro Histórico, 115 no bairro Mario Quintana, quatro no Passo D’Areia e dois no Menino Deus.

Visualizações de escorpião amarelo devem ser comunicadas à prefeitura pelo serviço 156.

