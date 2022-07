Futebol Daniel Alves assina contrato e conhece elenco do Pumas

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











De acordo com informações da imprensa local, o contrato assinado é válido por uma temporada. (Foto: Divulgação/PUMAS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Anunciado oficialmente no dia anterior, o lateral-direito Daniel Alves assinou neste sábado (23) o contrato com o Pumas, do México, acompanhado do presidente do clube, Leopoldo Silva. O jogador da Seleção Brasileira também conheceu as instalações da agremiação e se apresentou aos novos companheiros de elenco.

Mais cedo, Daniel Alves passou por exames médicos no Pumas. O clube mexicano divulgou alguns registros desse momento nas redes sociais.

De acordo com informações da imprensa local, o contrato assinado é válido por uma temporada. A estratégia financeira preparada pelo Pumas seria o clube pagando parte do salário do brasileiro e o restante obtido através do marketing e dos patrocinadores que a contratação atrairá.

Desde que saiu do Barcelona, Daniel Alves teve seu nome especulado em diversos nomes do futebol europeu e, no Brasil, ligado principalmente ao Athletico-PR. Com mais de 40 títulos no currículo, o lateral-direito sonha com a convocação de Tite para integrar o grupo da Seleção Brasileira que vai tentar buscar o hexa na Copa do Catar, em novembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol