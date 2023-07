Acontece Daniel Randon será a Personalidade Competitividade Internacional 2023 do Prêmio Exportação RS

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O presidente da Randoncorp receberá a distinção dia 17 de agosto, durante a 51ª edição da premiação. Foto: Jefferson Bernardes Vice-presidente de Administração e Finanças na Randon S.A, Daniel Randon. FOTO: Jefferson Bernardes/ Agência Preview Foto: Jefferson Bernardes

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Randoncorp e presidente do Conselho do Transforma RS, Daniel Randon, será homenageado com o mérito Personalidade Competitividade Internacional 2023. A categoria é oferecida todos os anos para uma liderança empresarial ou profissional que atue na área de Comércio Exterior e que tenha realizado ações de incentivo à inserção de produtos brasileiros no mercado global. A distinção será entregue durante a cerimônia do 51º Prêmio Exportação RS, que acontece no dia 17 de agosto, na Casa NTX, em Porto Alegre.

Daniel Randon é um empresário brasileiro que acredita na inovação como impulsionadora da transformação, premissa que aplica na Randoncorp, companhia que atua nos setores de implementos para transporte, autopeças e serviços, da qual é Presidente desde 2019. Durante esse período, intensificou a agenda ESG da empresa, com iniciativas relacionadas a Governança, Inovação e Meio Ambiente, e intensificou os movimentos de inovação, por meio de projetos e investimentos que abrangem desde a transformação cultural até processos industriais das unidades do Brasil e do exterior.

“Mais do que uma honra pessoal, ser homenageado pelo Prêmio Exportação RS, promovido por uma entidade prestigiada e pela qual tenho grande respeito, também é um reconhecimento aos esforços de internacionalização da Randoncorp e que se alinham ao nosso propósito de conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade. Além disso, o avanço global, apoiado na diversificação de negócios e soluções e na inovação com sustentabilidade, é um tema importante para as empresas do Rio Grande do Sul, que tanto se destacam no mercado externo”, explica Randon.

Paralelo à atividade empresarial, apoia projetos sociais nas comunidades onde as Empresas Randon estão presentes e participa ativamente de iniciativas que contribuem para a competitividade do Rio Grande do Sul e do Brasil. Engenheiro Mecânico pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), com MBA em Gestão Administrativo-Financeira pela Universidade de Chicago, é Presidente do Conselho Superior do Transforma RS, hub colaborativo que reúne lideranças empresariais, governo, universidades e sociedade para apoiar o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul. Foi eleito o melhor CEO da América Latina por duas vezes consecutivas, de acordo com ranking Institutional Investor Research.

Sobre o Prêmio Exportação

O Prêmio Exportação RS distingue empresas que obtiveram os melhores resultados mercadológicos e desenvolveram estratégias inovadoras para expor e comercializar seus produtos no mercado internacional. Em 2022, foram reconhecidas 68 empresas com sede no RS, que se destacaram por seus resultados de exportações em diferentes segmentos de mercado. O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Farsul, Federasul, Fecomércio-RS, Fiergs, Transforma RS, Lide-RS, Portos RS, Sebrae-RS, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e UFRGS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/daniel-randon-sera-a-personalidade-competitividade-internacional-2023-do-premio-exportacao-rs/

Daniel Randon será a Personalidade Competitividade Internacional 2023 do Prêmio Exportação RS

2023-07-06