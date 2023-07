Acontece Tramontina inaugura primeira loja oficial em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

Unidade no Barra Shopping Sul é uma das duas novas lojas da marca abertas este ano na capital. Foto: Lucas Seghessi Gonçalves Foto: Lucas Seghessi Gonçalves

A Tramontina dá mais um importante passo em sua jornada de aproximação com o consumidor final com a inauguração, em julho, de sua primeira loja oficial em Porto Alegre. A unidade localizada no Nível Jockey do Barra Shopping Sul tem 232m² e oferece mais de 800 produtos – ideais para preparar, cortar, servir, festejar e equipar a casa toda.

A Tramontina Store do Barra Shopping Sul é a terceira no estado e a primeira localizada em um shopping do Rio Grande do Sul. Os outros dois pontos de venda direta da marca são a Tramontina Factory Store de Carlos Barbosa e a de Farroupilha, ambas situadas nos municípios da Serra Gaúcha, berço da marca.

O gerente geral da Tramontina Store, Evandro Costa, lembra que o desejo de estar ainda mais próximo dos porto-alegrenses é antigo. “Temos importantes parceiros que representam a qualidade e credibilidade dos nossos produtos em seus negócios. O objetivo da T store é servir como um complemento à experiência do varejo e estreitar a comunicação da marca com os clientes finais”, salienta Evandro.

Em 2023, a oportunidade de ampliar a presença em Porto Alegre surgiu e os planos foram acelerados. “Tanto que resolvemos abrir não só uma, mas duas lojas em shoppings com localizações estratégicas, na zona Sul e Norte, a fim de atender aos moradores de todas as regiões”, comemora.

A segunda loja oficial da Tramontina na capital também já está confirmada. Será inaugurada em setembro no Shopping Iguatemi, um dos mais tradicionais e movimentados da cidade. As unidades visam oferecer atendimento qualificado da equipe treinada para apresentar soluções e auxiliar na tomada de decisão.

Ambas contarão, ainda, com o programa de logística reversa Seu Ambiente Mais Consciente com pontos de coleta de produtos Tramontina pós-consumo e suas embalagens, além de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, pilhas e baterias de qualquer marca. Esse serviço está hoje presente nas lojas físicas oficiais, distribuídas em nove estados brasileiros.

