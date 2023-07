Acontece Cremers registrou gratuitamente 1,7 mil novos médicos especialistas no último semestre

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

Em 2022, 1.685 RQEs foram emitidos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) registrou gratuitamente, no primeiro semestre deste ano, 1.762 novos médicos especialistas.

O maior número de profissionais com registro de qualificação de especialista (RQE) foi de Clínica Médica (360 registros), seguido de Pediatria (170 registros) e Medicina de Família e Comunidade (131 registros).

A gratuidade faz parte de uma campanha do CFM para incentivar os médicos a fazerem o seu registro. Em 2022, 1.685 RQEs foram emitidos.

A emissão gratuita vai até 31 de julho e é direcionada a profissionais que concluíram a residência médica ou foram aprovados nos exames de título das Sociedades Médicas.

Por que fazer o RQE?

Além de proporcionar segurança jurídica ao médico, o RQE também garante ao paciente que será atendido por um profissional com conhecimento aprofundado na área. Além disso, segundo a Resolução CFM 1.974/11, sem o número de RQE, o médico não pode anunciar no cartão, no receituário ou em qualquer material de divulgação que é especialista.

Como fazer a solicitação

Todo o processo é feito de forma on-line, através do Espaço do Médico, no site do Cremers. Para concluir a solicitação, é necessário anexar o Certificado de Conclusão da Residência Médica credenciada pela CNRM/MEC ou Título de Especialista conferido pela AMB. Assim que deferido pela Comissão de Registro de Especialista do Cremers, o Certificado de Registro da Especialidade estará disponível no Espaço do Médico, na aba “Serviços”.

