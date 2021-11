Inter Daniel segue como indefinição e pode desfalcar o Inter diante do Juventude

Por Leonardo Moll * | 8 de novembro de 2021

Goleiro segue se recuperando de lesão na costela Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Daniel segue como uma incógnita para os próximos compromissos do Inter. O goleiro, que não se recuperou a tempo para a disputa do clássico Grenal do último fim de semana, é a principal dúvida para a próxima quarta-feira, diante do Juventude, pela 31ª rodada do Brasileirão.

O goleiro teve teve uma fissura constatada na região da costela antes do confronto diante do Palmeiras, ainda na metade de outubro. Sua estimativa de retorno estava na casa de duas semanas, porém, esta já é a terceira semana consecutiva sem o camisa 42, que ainda não retornou aos treinamentos.

De acordo com reportagem da Rádio Grenal, Daniel ainda depende de uma reavaliação do departamento médico do clube para poder voltar no próximo jogo colorado. Caso não tenha condições, Marcelo Lomba segue como o titular de Diego Aguirre.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

