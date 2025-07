Esporte Danilo é anunciado pelo Botafogo com contrato até 2029

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Multicampeão pelo Palmeiras, Danilo chega para substituir Gregore no meio-campo do Botafogo. Foto: Reprodução/Redes Sociais Multicampeão pelo Palmeiras, Danilo chega para substituir Gregore no meio-campo do Botafogo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nesta sexta-feira (18), o Botafogo oficializou a contratação do volante Danilo, de 24 anos, que atuava pelo Nottingham Forest, da Inglaterra. O jogador assinou contrato com a equipe carioca até junho de 2029. A expectativa é que ele chegue ao Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos. A data da apresentação oficial ainda será anunciada.

Revelado pelo Palmeiras, Danilo rapidamente se destacou no futebol brasileiro, conquistando dois títulos da Copa Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil. Seu desempenho o levou à Europa em janeiro de 2024, quando foi negociado com o Nottingham Forest por 18 milhões de euros — cerca de R$ 100 milhões.

Na Premier League, o volante disputou 62 partidas, marcando seis gols e contribuindo com quatro assistências. Apesar da boa adaptação inicial, Danilo perdeu boa parte da temporada passada devido a uma lesão no tornozelo esquerdo. Enxerga, agora, no Botafogo, uma oportunidade de recuperar sua melhor forma e voltar a figurar entre os convocados da Seleção Brasileira.

Danilo chega para ocupar a vaga deixada por Gregore, que está de saída para o Al-Rayyan, do Catar, onde se reencontrará com Artur Jorge, ex-treinador e ídolo do Botafogo. Gregore, inclusive, foi o autor do gol na última rodada contra o São Paulo, que selou o título do Campeonato Brasileiro. A despedida aconteceu no empate sem gols diante do Vitória, no Estádio Nilton Santos, na última quarta-feira (16).

Esta não é a primeira movimentação entre as SAFs de John Textor, proprietário do Botafogo, e Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest. Antes disso, o clube carioca já havia negociado os jogadores Jair e Igor Jesus com a equipe inglesa comandada pelo dirigente grego.

