Esporte Dudu recebe punição depois de ofender a presidente do Palmeiras

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Dudu ficará fora por 6 jogos e precisará pagar multa de R$ 90 mil. Foto: Pedro Souza/Atlético Dudu ficará fora por 6 jogos e precisará pagar multa de R$ 90 mil. (Foto: Pedro Souza/Atlético) Foto: Pedro Souza/Atlético

O atacante Dudu, atualmente no Atlético-MG, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a seis partidas de suspensão e ao pagamento de multa no valor de R$ 90 mil, em razão de ofensas dirigidas à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em uma publicação nas redes sociais. O julgamento ocorreu na manhã desta sexta-feira (18), no Rio de Janeiro, e teve decisão unânime dos auditores.

A punição tem efeito imediato. Com isso, o jogador está fora do duelo entre Atlético-MG e Palmeiras, neste domingo (20), às 17h30, no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O caso foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de atos discriminatórios, desdenhosos ou ultrajantes, especialmente relacionados a origem, raça, sexo, idade, entre outros critérios.

Relembre da polêmica

O episódio que levou à condenação remonta a janeiro de 2025, quando Dudu publicou mensagens ofensivas contra Leila Pereira nas redes sociais. À época, a presidente alviverde afirmou que o jogador “saiu pela porta dos fundos” do Palmeiras, em meio a um processo de transferência para o Cruzeiro. Em resposta, Dudu postou uma imagem acompanhada da legenda: “O caminhão estava pesado e me mandaram sair pela porta dos fundos! Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC.”

Leila considerou as declarações ofensivas e fora do contexto esportivo. Além da denúncia no STJD, a dirigente também entrou com uma ação na Justiça comum, pedindo indenização de R$ 500 mil por danos morais.

A relação entre Dudu e o Palmeiras já vinha desgastada desde o final de 2024, quando o jogador deixou o clube após anos de destaque. O episódio marcou mais um capítulo de uma ruptura conturbada, agora ampliada por medidas judiciais e punição esportiva.

2025-07-18