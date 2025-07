Inter Vitinho prorroga contrato com o Inter até junho de 2026

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Atacante foi decisivo na conquista do Campeonato Gaúcho e na classificação para as oitavas da Libertadores. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Atacante foi decisivo na conquista do Campeonato Gaúcho e na classificação para as oitavas da Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter oficializou nesta sexta-feira (18) a extensão do contrato do camisa 28 Vitinho até 30 de junho de 2026. A prorrogação ocorre com base nos critérios estabelecidos pela Fifa para jogadores com vínculo original em clubes ucranianos, em razão da situação geopolítica que afetou diretamente a estabilidade contratual dos atletas ligados ao país.

Vitinho desembarcou em Porto Alegre no início da temporada e rapidamente se adaptou ao ambiente colorado, ganhando espaço no elenco e a confiança do técnico Roger Machado. Desde então, participou de 26 partidas oficiais com a camisa vermelha e marcou 6 gols, contribuindo de forma efetiva em diferentes fases da equipe.

Entre seus principais momentos está a campanha invicta no Campeonato Gaúcho, em que o Inter recuperou a hegemonia estadual após um jejum de oito anos. Vitinho esteve presente em jogos decisivos e teve papel importante na dinâmica ofensiva do time, atuando como válvula de escape pelas pontas e como articulador pelo meio.

Além disso, o jogador teve participação destacada na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Vitinho foi peça frequente nas escalações, demonstrando consistência tática, entrega defensiva e capacidade de finalização.

Em nota oficial, o Inter destacou que a permanência de Vitinho reforça o compromisso do clube em manter talentos com perfil competitivo e alinhado ao projeto técnico. A expectativa é de que o jogador continue evoluindo e colabore nas fases decisivas das principais competições da temporada entre elas, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e as oitavas da Libertadores.

