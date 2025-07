Política Presidente do Senado contraria partido de Bolsonaro e mantém recesso parlamentar na Casa

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Alcolumbre decidiu manter recesso de duas semanas no Senado. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Alcolumbre decidiu manter recesso de duas semanas no Senado. (Foto: Andressa Anholete/Agência Senado) Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), negou o pedido do PL para retomar as atividades da Casa legislativa, que entrou em recesso nesta sexta-feira (18).

“O recesso parlamentar de julho está mantido. Durante as próximas duas semanas, não haverá sessões deliberativas nem funcionamento das comissões”, disse Alcolumbre.

Mais cedo, ainda nesta sexta-feira, a bancada do PL no Congresso Nacional montou uma operação de crise e traçou estratégias sobre o que fazer em resposta à operação de busca e apreensão da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesse encontro, bolsonaristas decidiram pedir ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre, que suspendam o recesso. Até o momento, Motta não se posicionou.

As atividades legislativas serão retomadas na semana do dia 4 de agosto, com sessões deliberativas no plenário do Senado e nas comissões.

O PL quer que o Parlamento aprove medidas contra o que consideram ser abusos do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em tese, a Câmara não está oficialmente em recesso. Para isso, seria necessário que o Congresso votasse a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – o que não ocorreu, algo que vem acontecendo com frequência nos últimos anos.

Mesmo assim, os presidentes da Câmara e do Senado adotam um “recesso branco”, em que a pauta de todo o Legislativo federal é desocupada no mesmo período que deveria ser do recesso: duas semanas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-do-senado-contraria-partido-de-bolsonaro-e-mantem-recesso-parlamentar-na-casa/

Presidente do Senado contraria partido de Bolsonaro e mantém recesso parlamentar na Casa

2025-07-18