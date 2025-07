Grêmio Grêmio apresenta uma vantagem geral contra o Vasco

18 de julho de 2025

Em São Januário, o Vasco da Gama leva a melhor, enquanto o Grêmio tentará ampliar sua vantagem no retrospecto geral.

Grêmio e Vasco da Gama protagonizam um dos confrontos mais tradicionais da história do Campeonato Brasileiro. Com histórico de títulos nacionais e presença constante entre os grandes clubes do país, os dois times carregam em seus encontros episódios marcantes, rivalidade intensa e atuações memoráveis que atravessam gerações.

Desde o primeiro duelo pelo Brasileirão, a disputa se mostra equilibrada, mas com leve vantagem para os gaúchos. Até hoje, foram 65 partidas entre as equipes, com 29 vitórias para o Grêmio, 22 para o Vasco e 14 empates. Além disso, o tricolor soma mais gols: 86 contra 75. A média superior a dois gols por partida revela o caráter ofensivo desse clássico nacional.

Quando o mando é do Grêmio, o domínio se impõe. Em 37 partidas disputadas em Porto Alegre, o clube venceu 25, empatou 6 e perdeu apenas 6. Por outro lado, o Vasco também mostra força em São Januário: venceu 16 dos 28 confrontos como mandante, empatou 8 e sofreu apenas 4 derrotas.

A rivalidade é marcada por momentos emblemáticos. Cada clube já aplicou um 4 a 0 sobre o outro em seu território, além de outras vitórias expressivas que simbolizam diferentes fases de domínio. O Grêmio, por exemplo, venceu por 4 a 0 em 2020 e por 4 a 2 em 1993, ambas com atuações marcantes fora de casa. Já o Vasco respondeu com dois 4 a 0 em São Januário: um em 2007 e outro em 2011.

Alguns placares se repetem com frequência, como o 1 a 0 a favor do Grêmio — resultado registrado nove vezes — e empates como 1 a 1, que ocorreram em cinco oportunidades. O equilíbrio da rivalidade também é perceptível nas séries históricas. O Grêmio tem como maior invencibilidade uma sequência de oito jogos sem perder, enquanto o Vasco soma cinco partidas invictas como melhor marca.

Essas estatísticas consolidam Vasco x Grêmio como um clássico que vai muito além dos números. É uma disputa marcada por emoção, história e respeito entre duas potências do futebol brasileiro. Seja em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro, o duelo segue carregado de expectativa a cada novo capítulo escrito nos gramados do Brasileirão.

