Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

(Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini)

A Força Aérea Brasileira (FAB) afirma que investiga os danos da queda de um avião de pequeno porte em Gramado, na Serra Gaúcha, na manhã desse domingo (22). Dez pessoas da mesma família que estavam a bordo morreram e 17 ficaram feridas, duas em estado grave.

O acidente aconteceu na Avenida das Hortênsias, que corta a cidade e hospeda o tradicional desfile das celebrações do Natal Luz, evento que foi suspenso nesse domingo.

Segundo a FAB, na ação, é feita “a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave”, além do levantamento de outras informações necessárias.

A investigação está sendo coordenada pelo Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizado em Canoas (RS).

No momento da queda, a aeronave atingiu a chaminé de um prédio, uma casa, uma loja de móveis e uma pousada.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar e da Polícia Civil que estiveram no local, realizaram os primeiros atendimentos e também investigam as circunstâncias do acidente.

O governador do Estado, Eduardo Leite, informou que todo o efetivo da cidade de Canela foi mobilizado para a região.

Vítimas

Dentre as vítimas, está o empresário Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi. Informações indicam que ele pilotava a aeronave que havia saído de Canela e tinha como destino a cidade de Jundiaí (SP).

Acompanhavam Luiz Claudio, sua esposa, três filhas do casal, a sogra e a cunhada dele — esta última estava acompanhada também do marido e dois filhos. O sócio do empresário, Bruno Cardoso Munhoz Guimarães, também morreu no acidente.

A informação foi confirmada em uma nota divulgada pela empresa. “É com profundo pesar que confirmamos o falecimento de nosso CEO, Luiz Cláudio Galeazzi, 61 anos, sua esposa, três filhas e alguns outros membros da familia, além de Bruno Cardoso Munhoz Guimarães (Diretor da Galeazzi & Associados), todos vítimas do acidente aéreo ocorrido na manhã de hoje, em Gramado (RS)”, diz a nota.

“Luiz Galeazzi será eternamente lembrado por sua dedicação à família e por sua notável trajetória como líder da Galeazzi & Associados. Neste momento de imensa dor, a Galeazzi & Associados agradece profundamente as manifestações de solidariedade e carinho recebidas de amigos, colegas e da comunidade. Nos solidarizamos também com todos os afetados pelo acidente na região. Reafirmamos nosso compromisso em acompanhar as investigações conduzidas pelas autoridades competentes e informamos que todos os registros e autorizações da aeronave estavam devidamente em ordem”, declarou a empresa.

