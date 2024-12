Rio Grande do Sul “Minha solidariedade aos familiares das vítimas”, diz Lula ao lamentar acidente aéreo em Gramado

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais nesse domingo (22) para manifestar solidariedade às vítimas da queda de um avião em Gramado, na Serra Gaúcha.

Uma aeronave de pequeno porte, que partiu de Canela, caiu minutos após a decolagem, durante a manhã, na zona central de Gramado. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, dez pessoas da mesma família estavam a bordo, e ninguém sobreviveu.

“Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação. A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o governo federal está à disposição do governo do Estado e autoridades locais para esclarecermos o mais breve possível.”

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, também lamentou o acidente. “Minhas condolências aos familiares das vítimas fatais do acidente aéreo que ocorreu em Gramado-RS, na manhã de hoje. O governo federal trabalha juntamente com o governo estadual e autoridades locais para investigar as causas do acidente e prestar toda a assistência necessária aos familiares e moradores da cidade”.

Repercussão

Além de Lula, ministros do governo usaram as redes sociais para prestar solidariedade às vítimas e familiares.

O titular Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, escreveu:

“Acabo de receber a notícia da queda de um avião em Gramado. Estou acompanhando de perto os desdobramentos do acidente junto a autoridades locais. Envio minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desta tragédia que acontece no nosso Estado”.

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, afirmou que está em contato com o governador do Rio Grande do Sul e prestou solidariedade às famílias das vítimas.

“Recebemos com pesar a notícia do acidente aéreo em Gramado, no Rio Grande do Sul. Nossa solidariedade às famílias das vítimas neste momento de dor. Conversei com o governador Eduardo Leite e com as autoridades locais, colocando-me à disposição em nome do governo federal”.

“Neste momento, os órgãos responsáveis estão mobilizados para prestar todo o apoio necessário e iniciarão o processo de investigação”, seguiu.

Também em uma rede social, a ministra Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas, comentou sobre o acidente.

“Infelizmente, duas tragédias neste final de semana antes do Natal. Ontem o acidente de ônibus em Teófilo Otoni e hoje a queda do avião em Gramado. Minhas orações e solidariedade às famílias atingidas”.

Acidente

De acordo com a Brigada Militar, o avião de pequeno porte havia saído do aeroporto de Canela com destino a Jundiaí (SP), quando às 9h13 caiu em Gramado.

No momento da queda, a aeronave atingiu a chaminé de um prédio, uma casa, uma loja de móveis e uma pousada. Uma turista que estava no local e presenciou a queda disse que as pessoas entraram em desespero.

A pousada foi atingida pelos destroços após a queda e houve um incêndio. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, 17 pessoas que estavam no local ficaram feridas e foram socorridas e levadas para o hospital.

O governo informou que a maior parte das vítimas precisou de atendimento por ter inalado fumaça. Duas delas estão em estado grave e foram transferidas para a capital, Porto Alegre.

