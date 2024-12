Rio Grande do Sul Governador gaúcho lamenta acidente aéreo em Gramado e destaca o empenho das forças de segurança no socorro às vítimas

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

"Lamento profundamente o acidente e destaco a atuação imediata das forças de segurança para atender e resgatar as vítimas e controlar o local do acidente", declarou Leite em coletiva. (Foto: Reprodução de vídeo)

O governador Eduardo Leite lamentou o acidente aéreo em Gramado, na manhã desse domingo (22), e ressaltou o empenho das forças de segurança no socorro às vítimas e na investigação do caso.

Em coletiva de imprensa e ao lado de demais autoridades do Estado, Leite deu mais detalhes do acidente que deixou 10 mortos até o momento – todos eles estavam na aeronave de pequeno porte. Outras 17 pessoas foram encaminhadas a hospitais da região com ferimentos. Duas das vítimas estão em estado grave e foram transferidas para Porto Alegre.

O acidente aconteceu entre as 9h e 10h desse domingo, quando a aeronave saiu do aeroporto de Canela em direção a Jundiaí (SP). Logo após a decolagem, a aeronave colidiu na estrutura de um prédio em obras e caiu sobre uma loja de móveis, atingindo também a estrutura de um hotel nas proximidades da ERS-235. Os dez passageiros eram da mesma família.

Leite destacou a ação das forças de segurança no atendimento à ocorrência, no socorro às vítimas e na investigação das condições em que o acidente aconteceu. “Lamento profundamente o acidente e destaco a atuação imediata das forças de segurança para atender e resgatar as vítimas e controlar o local do acidente”, disse o governador.

“Reitero minhas condolências e sentimentos aos familiares das vítimas do acidente e reforço o compromisso das forças de segurança do Estado de acompanhar de perto o desenrolar desse caso. Seguimos trabalhando com foco na apuração e no suporte às vítimas. Infelizmente, 10 pessoas perderam a vida no acidente, todas ocupantes da aeronave, e 17 pessoas ficaram feridas em terra, sendo que duas estão em estado grave. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) está atuando para identificar as vítimas a partir de protocolos científicos rigorosos. Equipes de engenharia estão avaliando os danos estruturais com o uso de scanner 3D. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pelo Cenipa”, completou.

A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar atuaram imediatamente após o acidente, isolando o local e realizando o combate às chamas, o resfriamento do local e resgate de vítimas. O atendimento foi realizado com apoio de unidades de Gramado e Canela e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil vai conduzir as investigações sobre as causas do acidente. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também conduzirá investigações sobre a queda do avião.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) está atuando com equipes de local de crime, de perícia em engenharia e para a identificação das vítimas. O trabalho do IGP segue protocolos internacionais que determinam o uso de metodologias científicas por papiloscopia, exame de arcada dentária ou DNA, bastando um dos laudos para determinar a identificação. As equipes de engenharia irão utilizar o equipamento de scanner 3D para a verificação dos danos estruturais e elaboração do laudo de engenharia.

Transferência

Em um trabalho conjunto entre o Departamento de Regulação Estadual (DRE) da Secretaria Estadual da Saúde e a Central de Regulação de Urgências de Caxias do Sul, as pacientes Valdete Maristela Santos da Silva, 52 anos, e Lizabel de Moura Pereira, 56, foram transferidas para hospitais de Porto Alegre por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambas sofreram queimaduras pelo corpo, devido ao impacto da aeronave que caiu em Gramado. Elas trabalhavam na Pousada Florata, atingida pelo avião.

Valdete foi encaminhada para a UTI do Hospital Cristo Redentor, e Lizabel para a UTI do HPS, que são referências na área de queimados. Foi montada uma equipe de suporte avançado de Caxias do Sul, composta por médicos e enfermeiros. As pacientes chegaram estáveis em Porto Alegre, às 17h15.

Para a diretora do Departamento de Regulação Estadual, Suelen Arduin, a integração entre as duas centrais reguladoras — Caxias do Sul e a Central de Regulação do Estado — é fundamental para assegurar o tratamento adequado em instituições que são referência no atendimento a queimados. “Ambas chegaram em segurança e já estão sendo assistidas no HPS e no Cristo Redentor”, ressaltou.

De acordo com o médico e diretor da rede de urgência de Caxias do Sul, Fabio Baldisserotto, a parceria permitiu definir o melhor destino das pacientes mais graves. “Acionamos os meios necessários e conduzimos esses pacientes graves ao melhor atendimento”, destacou.

