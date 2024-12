Rio Grande do Sul Eventos natalinos de Gramado e Canela foram cancelados no domingo após desastre aéreo

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

A organização do evento informa que os ingressos podem ser agendados para outras datas conforme a disponibilidade. (Foto: Divulgação)

A programação do “Natal Luz” de Gramado (Serra Gaúcha) foi suspensa nesse domingo (22), após a morte de dez pessoas na queda de um avião em área próxima à Avenida das Hortênsias, de manhã. O mesmo ocorreu com o evento “Sonho de Natal”, na Catedral de Pedra de Canela, previsto para a noite. Ambas as medidas foram tomadas em repeito às vítimas, que incluem 17 feridos.

Em relação ao “Natal Luz”, os ingressos que já haviam sido adquiridos podem ser reagendados para outras datas, conforme a disponibilidade. Já o “Sonho de Natal”, que inclui a descida do Papai Noel na Igreja Matriz, são realizadas com entrada franca e prosseguem diariamente, até 12 de janeiro.

Acidente

O acidente aconteceu após um bimotor de pequeno porte cair na manhã desse domingo, em Gramado. A aeronave particular havia decolado do Aeroporto de Canela, cidade vizinha a Gramado, e tinha como destino Jundiaí (SP), mas acabou caindo apenas 3 minutos depois, às 9h17min.

Em seguida, colidiu contra a chaminé de um prédio, o segundo andar de um sobrado e em uma loja de móveis, onde explodiu. Destroços atingiram uma pousada. O acidente vitimou todas as dez pessoas que estavam a bordo e ainda deixou outros 17 feridos ou intoxicados, sendo duas vítimas em estado grave devido a queimaduras.

As autoridades confirmaram que piloto e seus parentes morreram em queda. O avião particular era pilotado pelo dono e empresário Luiz Gláudio Galeazzi. Na aeronave estavam sua esposa, três filhos do casal, sua irmã, o concunhado e a sogra, além de outras duas crianças. O empresário e a família são de São Paulo.

Em coletiva de imprensa, o governador do RS, Eduardo Leite, lamentou o ocorrido e relembrou que foi um ano difícil para os gaúchos, que o município se recuperou e tem condições de atender os turistas, mas que a população está muito impactada com o acidente.

O Estado sofreu com enchentes históricas neste ano e atividade econômica vem se recuperando. Região turística onde fica Gramado foi severamente afetada e chegou a ver as reservas de hotéis despencarem no meio do ano. Município vinha mostrando recuperação com as festividades de natal, que tradicionalmente atraem muitos turistas para a região.

