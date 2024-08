Brasil Danos nos pneus de avião provocam o fechamento do aeroporto de Florianópolis

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Os passageiros e tripulantes conseguiram desembarcar do avião com segurança Foto: Reprodução de TV Os passageiros e tripulantes conseguiram desembarcar do avião com segurança. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O Aeroporto Internacional de Florianópolis, em Santa Catarina, foi temporariamente fechado para pousos e decolagens, nesta segunda-feira (12), depois que um avião da Azul apresentou danos nos pneus durante a aterrissagem.

O Embraer 195-E2 ficou parado no meio da pista, impedindo a sua utilização por outras aeronaves. Ninguém se feriu.

“Por motivos técnicos, o voo AD 4225 (CNF-FLN) apresentou danos nos pneus que impediram a aeronave de deixar a pista por meios próprios”, informou a Azul.

O voo partiu, no fim da noite de domingo (11), do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins (MG), e chegou na madrugada desta segunda em Florianópolis. Os passageiros e tripulantes conseguiram desembarcar do avião com segurança.

A concessionária que administra o aeroporto da capital catarinense divulgou uma nota sobre o ocorrido. “A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Florianópolis, informa que ao pousar nesta segunda-feira (12/08), os pneus de uma aeronave da Azul (Embraer 195-E2) sofreram danos, mantendo assim a aeronave sobre a pista. Os passageiros e tripulantes desembarcaram com segurança. Neste momento, a pista 14/32 está fechada para pousos e decolagens, sem previsão de reabertura. A cia aérea está trabalhando, com apoio da concessionária, para a liberação da pista o mais breve possível. Orientamos os passageiros com voos marcados para hoje que procurem as cias aéreas”, afirmou a empresa.

2024-08-12