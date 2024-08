Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em estradas estaduais no RS

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

A EGR afirmou que as obras visam melhorar a infraestrutura e garantir mais segurança aos usuários das rodovias

Motoristas devem ficar atentos, nesta semana, para alterações no trânsito em razão de obras e serviços em estradas estaduais em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Os trabalhos, executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), iniciaram nesta segunda-feira (12) e prosseguem até sexta-feira (16).

Os serviços incluem a construção da nova ponte da ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio, a reconstrução de trechos danificados, a execução de interseções e manutenções no pavimento, a sinalização viária, roçadas, limpeza de margens, tapa-buracos e outras ações de conservação.

Devido à presença de equipes e maquinários nas rodovias, os motoristas devem redobrar a atenção, respeitar a sinalização e os limites de velocidade. Em alguns trechos, podem ocorrer interrupções no fluxo de veículos.

No Vale do Taquari, prossegue a montagem do canteiro de obras para a construção da nova ponte sobre o rio Forqueta, na ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio. No quilômetro 88 da ERS-129, em Muçum, ocorrem detonações de rochas (das 9h às 11h30min) para a reconstrução do trecho que desmoronou. Além disso, serão executadas obras de construção da rotatória no quilômetro 23 da RSC-453, em Cruzeiro do Sul, sinalização na RSC-453, do quilômetro 0 ao 18, entre Venâncio Aires e Cruzeiro do Sul, e limpeza de margens, conservação e tapa-buracos na ERS-129, do quilômetro 90 ao 110, entre Muçum e Dois Lajeados, na ERS-130, do quilômetro 80 ao 95, entre Arroio do Meio e Encantado, e na RSC-453, do quilômetro 0 ao 29, entre Venâncio Aires e Lajeado.

Na Serra Gaúcha, os trabalhos concentram-se na construção de um talude de contenção no quilômetro 38 da ERS-115, em Gramado, e no quilômetro 5 da ERS-235, em Nova Petrópolis. As equipes trabalham na construção de rotatórias nos quilômetros 4 e 8 da ERS-235, em Nova Petrópolis, e no quilômetro 46, em Canela. Além disso, haverá reforço na sinalização na ERS-235, do quilômetro 14 ao 22, em Nova Petrópolis, e desobstrução de drenagem, tapa-buracos e conservação na ERS-115, do quilômetro 3 ao 29, entre Taquara e Gramado.

Na ERS-135, no Norte do Estado, as equipes executam obras de fresagem e manutenção asfáltica do quilômetro 0 ao 3, em Passo Fundo, e reforço na sinalização do quilômetro 50 ao 78, entre Getúlio Vargas e Erechim. Além disso, haverá limpeza, desobstrução de drenagem, tapa-buracos e conservação do quilômetro 41 ao 55, entre Sertão e Getúlio Vargas.

Na Região Metropolitana e no litoral, as equipes fazem roçadas e limpeza de margens na ERS-239, do quilômetro 16 ao 25, entre Novo Hamburgo e Sapiranga, na ERS-239, do quilômetro 32 ao 41, entre Sapiranga e Parobé, na ERS-115, do quilômetro 03 ao 29, entre Taquara e Gramado, e na ERS-040, do quilômetro 11 ao 30, em Viamão.

