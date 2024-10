Inter Data FIFA pode ajudar o Inter a recuperar jogadores a tempo para o Gre-Nal

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Borré é um dos jogadores que o departamento médico do Inter tenta liberar a tempo para o Gre-Nal Foto: Ricardo Duarte/Internacional Borré é um dos jogadores que departamento médico do Inter tenta liberar a tempo para o Gre-Nal. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Iniciou nesta segunda-feira (07) a pausa da data FIFA, que terá duas semanas. Esse tempo será de grande ajuda para o Inter, que tem problemas no departamento médico. O Gre-Nal será no dia 19 de outubro, às 16h, no Beira Rio, em Porto Alegre.

O elenco Colorado recebeu quatro dias de folga e volta aos trabalhos na tarde de quinta-feira (10). Augustín Rogel, Fernando e Borré foram ausências na última partida do Inter, no empate contra o Corinthians por 2 a 2 no último sábado (05).

Rogel e Borré sofrem com lesão muscular na coxa esquerda. Ambos estão no departamento médico do clube e há esperança que voltem a tempo para o clássico. O volante Fernando, que tem lesão na panturrilha direita, não tem prazo para retorno, mas clube busca recuperá-lo para partida contra o Grêmio.

Outro desfalque do Inter para a disputa do Gre-Nal será de Thiago Maia, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida e estará suspenso na próxima rodada.

