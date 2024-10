Grêmio Grêmio informa sobre lesão de Gustavo Martins

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Zagueiro do Grêmio teve lesão confirmada e desfalca a equipe por tempo indeterminado Foto: Lucas Uebel/Grêmio Zagueiro do Grêmio tem lesão confirmada e desfalca equipe por tempo indeterminado. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Gustavo Martins, do Grêmio, que deixou os gramados ainda no primeiro tempo na vitória sobre o Fortaleza por 3 a 1 por desconforto muscular na coxa esquerda, foi submetido a exames.

De acordo com nota oficial do clube, o zagueiro foi diagnosticado com lesão grau 2b no bíceps femoral da coxa esquerda. O jogador já está em tratamento com a equipe de fisioterapia e seu tempo de recuperação não foi divulgado, mas ao que tudo indica, o atleta estará fora das partidas contra o Atlético-MG e Inter.

Além de Gustavo, Renato Portaluppi também não terá os laterais João Pedro e Fabio disponíveis para a partida contra o Galo, ambos estão suspensos. O Grêmio busca a liberação de Igor Serrote da Seleção Brasileira sub-20 para poder contar com o jogador no confronto.

