Inter “Vai estar no livro da minha vida”, diz Roger sobre o seu primeiro Gre-Nal como técnico do Inter

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ex-Grêmio, Roger enfrentará o Tricolor no comando do Inter pela primeira vez Foto: Ricardo Duarte/Internacional Ex-Grêmio, Roger enfrentará o Tricolor no comando do Inter pela primeira vez. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com 32 anos de carreira no futebol essa será a primeira partida que Roger enfrentará o Grêmio como técnico do Inter. Ele já disputou diversos clássicos, como jogador e treinador, mas todos do lado do Tricolor.

“É algo singular na minha carreira, 32 anos de futebol, já joguei muitas vezes contra [Grêmio], estando em outros times. Mas agora, pelo Inter, vai ser algo singular. O que eu vou procurar, nesses 15 dias, estar com a cabeça muito fresca. Esse é um momento que todo profissional sonha, poder marcar época e trabalhar pelos dois lados. O que a gente espera é poder fazer um bom período de treinamento e poder aproveitar esse momento. Vai estar no meu livro da vida, sem dúvidas”, disse Roger.

Pelo Grêmio, o atual técnico do Colorado disputou 10 Gre-Nais como treinador, com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas.

A partida entre Inter e Grêmio ocorre no dia 19 de outubro, às 16h, no Estádio Beira-Rio, em PortoAlegre. O Colorado tentará manter a boa sequência no campeonato e firmar sua vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Do outro lado, o Tricolor busca um espaço na Copa Sul-Americana e se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/vai-estar-no-livro-da-minha-vida-diz-roger-sobre-o-seu-primeiro-gre-nal-como-tecnico-do-inter/

“Vai estar no livro da minha vida”, diz Roger sobre o seu primeiro Gre-Nal como técnico do Inter

2024-10-07