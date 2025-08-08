Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Datafolha: percentual de petistas e bolsonaristas cresce e soma 76% dos brasileiros

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Os dados mostram que há mais gente de qualquer um dos lados do espectro político brasileiro do que pessoas alheias à divisão.

Os dados mostram que há mais gente de qualquer um dos lados do espectro político brasileiro do que pessoas alheias à divisão. (Foto: Reprodução)

Novo recorte da última pesquisa Datafolha evidencia a polarização política no País. Quase oito a cada dez brasileiros, 76%, encaixam-se sob o guarda-chuva de petistas (39%) ou bolsonaristas (37%). Trata-se de um aumento se comparado ao levantamento anterior, de junho, quando ambos os grupos estavam empatados em 35%.

Os dados mostram que há mais gente de qualquer um dos lados do espectro político brasileiro do que pessoas alheias à divisão. Apenas 18% se classificam como neutros, dois pontos a menos do que no mês anterior, e 5% dizem não ter afinidade com nenhum posicionamento, também numa oscilação de dois pontos para baixo. O outro 1% não sabe responder.

A pesquisa foi a campo nos dias 29 e 30 de julho, antes da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL). Nela, o montante de entrevistados que se identificam pela alcunha de bolsonarista atingiu o recorde da série histórica do instituto, iniciada em dezembro de 2022.

Já o petismo, que vinha em queda suave desde março de 2024, voltou a ver a curva seguir trajetória ascendente. O Datafolha separa, desde dezembro de 2022, o posicionamento ideológico em uma escala de 1 a 5. Quem responde 1 ou 2 é considerado bolsonarista; 4 ou 5, petista. Os neutros são os que citam o número 3.

A maior diferença entre os dois lados foi quando o petismo abriu vantagem de dez pontos (41% a 31%), o que se deu em duas ocasiões: março de 2023 e março de 2024. O desempenho mais parelho foi o de junho deste ano, com o empate em 35%.

Foram feitas 2.004 entrevistas presenciais em 130 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Avaliação do Congresso

Uma pesquisa do Datafolha aponta que a reprovação dos deputados federais e senadores voltou a subir, com 35% dos entrevistados avaliando como ruim ou péssimo a atuação do Legislativo. Já para 78%, os parlamentares atuam mais a favor dos próprios interesses. Outros 18% pensam de forma contrária.

O mesmo levantamento apontou que, para 68% dos entrevistados, a Justiça brasileira também atua tendo em vista mais os seus interesses particulares, enquanto 59% fizeram a mesma afirmação sobre a Presidência da República.

Em março, o Datafolha havia apontado uma melhora na avaliação do Congresso Nacional, que registrou números similares de reprovação e aprovação: 23% e 22%, respectivamente. No ano anterior, os deputados e senadores tinham recebido a melhor avaliação desde 2003.

Na nova pesquisa, 41% dos entrevistados responderam considerar a atuação do Congresso como regular. Outros 35% afirmaram que o desempenho do Legislativo é ruim ou péssimo, enquanto 18% classificaram o trabalho da Câmara dos Deputados e do Senado como “ótimo”. Outros 6% não opinaram.

O instituto de pesquisa realizou 2.004 entrevistas em 130 municípios brasileiros, entre os dias 29 e 30 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

