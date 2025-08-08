Brasil Presidente do Senado David Alcolumbre vira destaque nas redes sociais após protestos bolsonaristas no Congresso

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Uma amostra de 178 mil publicações sobre Alcolumbre, feitas por cerca de 48 mil usuários únicos, acumulou mais de 896 mil curtidas e 16,6 milhões de impressões. (Foto: Andressa Anholete/Agência Senado)

Os protestos de parlamentares bolsonaristas que tentaram paralisar os trabalhos no Congresso levaram o nome de Davi Alcolumbre ao topo das discussões nas redes. O presidente do Senado foi o 2º assunto mais comentado no X nas últimas 24 horas, de acordo com um levantamento inédito da Nexus. O pico das menções ocorreu às 19h desta quinta-feira.

Uma amostra de 178 mil publicações sobre Alcolumbre, feitas por cerca de 48 mil usuários únicos, acumulou mais de 896 mil curtidas e 16,6 milhões de impressões. Entre os termos mais citados estão “pautar o impeachment de Moraes”, “Lei Magnitsky” e “Paulo Figueiredo” — influenciador aliado a Eduardo Bolsonaro em articulações do tarifaço nos EUA.

Hugo Motta, que também apareceu entre os alvos do dia, teve desempenho menor: 132 mil menções e 9 milhões de impressões — 48% abaixo dos números de Alcolumbre.

No Facebook, o tema rendeu 250 mil interações em 1,6 mil postagens. Já no Instagram, foram 1,6 milhão de engajamentos em apenas 483 publicações.

Protestos

Parlamentares da oposição ocuparam os plenários principais do Congresso Nacional em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e em uma tentativa de pressionar pela aprovação de uma anistia ampla e irrestrita aos acusados pelo 8 de janeiro.

Deputados e senadores da direita organizaram uma lista de revezamento para pernoitar no plenário da Câmara dos Deputados, em turnos programados.

Davi Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), chegaram a cancelar sessões marcadas na terça. Eles também anunciaram a convocação de reuniões com lideranças partidárias das Casas para tentar desmobilizar as ocupações.

Líderes do movimento anunciaram que fariam uma “obstrução” aos trabalhos no Congresso até que fossem discutidos “caminhos para a pacificação”

Mas, segundo a definição oficial do Congresso, obstrução é a utilização, pelos parlamentares, de meios regimentais para protelar ou evitar a votação de determinada matéria.

Por isso, a manifestação de parlamentares da oposição não pode ser configurada como obstrução.

Ao ocupar fisicamente o espaço destinado às Mesas Diretoras das Casas, deputados e senadores estão agindo fora de instrumentos regimentais para impedir as atividades no Congresso.

Exemplos de mecanismos de obstrução oficiais são: pronunciamentos, pedidos de adiamento da discussão da votação e saída do Plenário para evitar o quórum necessário para as discussões ou votações. Com informações do portal O Globo.

