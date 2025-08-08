Porto Alegre Eventos esportivos movimentam a agenda de Porto Alegre neste fim de semana

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Programação inclui corrida, ciclismo, basquete, handebol e duatlo. (Foto: Arquivo/Sesc-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) confirmou para este fim de semana a realização de quatro eventos envolvendo diferentes modalidades. Em caso de chuva, o cronograma poderá ser alterado, de acordo com informações disponíveis no site prefeitura.poa.br/smel.

Na tarde deste sábado (8), a partir das 13h, será realizado o Torneio 3×3 de Basquete. O local da atividade é o Parque Alim Pedro, localizado no bairro IAPI (Zona Norte).

Já no domingo será a vez da 1ª Rústica do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com largada às 7h na avenida Goethe. Para o mesmo horário está previsto o Duathlon Poa Golden Lake (com provas de corrida e ciclismo), com largada prevista no trecho da avenida Diário de Notícias próximo nº 1.200 (bairro Cristal), na Zona Sul.

Logo depois, às 8h, a Corrida Granado Pink 2025 terá largada na Rótula das Cuias, junto ao Parque da Harmonia, divisa do Centro Histórico com o bairro Praia de Belas. Haverá opções de corrida e caminhada.

Perto dali, também às 8h, o Parque Marinha do Brasil receberá a 1ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Handebol de Praia, reunindo atletas do Estado. Por fim, a partir das 13h, a avenida Pedro Américo Leal nº 100 (Cristal), na Zona Sul, será palco da prova de ciclismo dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs).

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estarão nos locais dos eventos. O objetivo é orientando pedestres e condutores, garantindo maior segurança nas ruas e avenidas da capital gaúcha.

(Marcello Campos)

