Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Eventos esportivos movimentam a agenda de Porto Alegre neste fim de semana

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Programação inclui corrida, ciclismo, basquete, handebol e duatlo. (Foto: Arquivo/Sesc-RS)

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) confirmou para este fim de semana a realização de quatro eventos envolvendo diferentes modalidades. Em caso de chuva, o cronograma poderá ser alterado, de acordo com informações disponíveis no site prefeitura.poa.br/smel.

Na tarde deste sábado (8), a partir das 13h, será realizado o Torneio 3×3 de Basquete. O local da atividade é o Parque Alim Pedro, localizado no bairro IAPI (Zona Norte).

Já no domingo será a vez da 1ª Rústica do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com largada às 7h na avenida Goethe. Para o mesmo horário está previsto o Duathlon Poa Golden Lake (com provas de corrida e ciclismo), com largada prevista no trecho da avenida Diário de Notícias próximo nº 1.200 (bairro Cristal), na Zona Sul.

Logo depois, às 8h, a Corrida Granado Pink 2025 terá largada na Rótula das Cuias, junto ao Parque da Harmonia, divisa do Centro Histórico com o bairro Praia de Belas. Haverá opções de corrida e caminhada.

Perto dali, também às 8h, o Parque Marinha do Brasil receberá a 1ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Handebol de Praia, reunindo atletas do Estado. Por fim, a partir das 13h, a avenida Pedro Américo Leal nº 100 (Cristal), na Zona Sul, será palco da prova de ciclismo dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs).

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estarão nos locais dos eventos. O objetivo é orientando pedestres e condutores, garantindo maior segurança nas ruas e avenidas da capital gaúcha.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Em Porto Alegre, a Casa de Cultura realiza neste sábado uma aula aberta sobre vida e obra de Mario Quintana
Prefeito de Porto Alegre pede ao governo do Estado o reforço nas medidas contra a criminalidade
https://www.osul.com.br/eventos-esportivos-movimentam-a-agenda-de-porto-alegre-neste-fim-de-semana/ Eventos esportivos movimentam a agenda de Porto Alegre neste fim de semana 2025-08-08
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Hospital de Santa Rosa apresenta equipamentos adquiridos com repasses do Judiciário
Política Datafolha: percentual de petistas e bolsonaristas cresce e soma 76% dos brasileiros
Brasil Fraude do INSS: governo reembolsou 98,5% dos aposentados que aderiram ao acordo
Notícias Governadores de direita planejam encontros para unificar grupo com críticas ao Supremo e governo
Brasil Voo da Azul realiza pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba
Brasil Mudanças em regras de uso da poupança devem dobrar recursos para financiar casa própria
Política Impeachment de ministros do Supremo não é questão meramente numérica, diz o presidente do Senado
Política Mudança no foro privilegiado não beneficiaria Bolsonaro, avaliam juristas
Grêmio Braithwaite retorna aos treinos e minimiza preocupação no Grêmio
Política Presidente da Câmara decide indicar afastamento de deputados por motim
Pode te interessar

Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre pede ao governo do Estado o reforço nas medidas contra a criminalidade

Porto Alegre Em Porto Alegre, a Casa de Cultura realiza neste sábado uma aula aberta sobre vida e obra de Mario Quintana

Porto Alegre Porto Alegre mantém 15 postos de saúde abertos neste sábado e cinco no domingo

Porto Alegre Eventos em Porto Alegre alteram o trânsito no fim de semana