Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Para 27% dos brasileiros, quantidade de comida em casa é considerada insuficiente. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

Um levantamento realizado pelo Datafolha, divulgado no sábado (24.set), apontou que cerca de três em cada quatro (76%) beneficiários do Auxílio Brasil utilizam o dinheiro para comprar comida. Segundo os dados, os níveis recordes de endividamento das famílias também fazem com que 11% utilizem o recurso para pagar dívidas, em primeiro lugar. Em seguida aparecem a compra de remédios (6%) e a de gás (2%); 5% deram outras respostas.

Dos entrevistados, 24% declararam receber diretamente ou morar com alguém que recebe o Auxílio Brasil (eram 23% na pesquisa anterior de 15 de setembro); já 7% disseram receber ou morar com alguém que recebe o Vale Gás do governo federal (eram 8%).

O Datafolha também perguntou aos entrevistados se eles consideram que a quantidade de comida em casa nos últimos meses foi suficiente para sua família. Um em cada quatro entrevistados responderam que a quantidade de alimentos é insuficiente (27%).

Os que afirmam que consideram suficiente foram 57%; e os que disseram que a comida é mais que o suficiente, 16%.

A parcela de eleitores que avaliam que a comida é insuficiente recuou em relação a julho, quando atingiu 33%.

Mapa da fome

Nos últimos meses, com os alimentos mais caros e a pobreza ainda mais visível nas esquinas da cidades brasileiras, a insegurança alimentar voltou ao centro do debate político.

Em junho passado, a segunda edição do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, da Rede Penssan, apontou que 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil —um patamar semelhante ao que havia sido registrado três décadas atrás.

Em setembro, um desdobramento desse relatório mostrou que a fome hoje ronda 1 a cada 3 famílias brasileiras com crianças de até dez anos, sobretudo em lares do Norte e Nordeste.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, no entanto, adotou um discurso que minimiza o problema da falta de alimento: “Isso são fatos econômicos, não adianta. A tática política é de barulho: 33 milhões de pessoas passando fome. É mentira, é falso. Não são esses os números”, disse, em um evento do setor automotivo em São Paulo.

Pesquisa

A pesquisa do Datafolha ouviu 6.754 pessoas, entre 20 e 22 de setembro, em 343 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O código da pesquisa na Justiça Eleitoral é: BR-04180/2022.

