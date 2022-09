Economia Petrobras perde 30 bilhões de reais em valor de mercado com pânico financeiro global

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Queda no valor das ações da Petrobras foi influenciada pelas evidências cada vez mais fortes de uma recessão global. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As ações da Petrobras derreteram na última semana, influenciada pela derrocada do petróleo e as evidências cada vez mais fortes de uma recessão global. Os papéis PETR4 desabaram 6,26%, perdendo R$ 18,6 bilhões, enquanto a PETR3 caiu 7%, o que custou R$ 11 bilhões à companhia, segundo levantamento elaborado por Einar Rivero, do TradeMap.

Essa é a maior queda desde 17 de junho, quando PETR3 caiu 7,25%.

De acordo com Filipe Fradinho, da Empiricus Investimentos, a Petrobras está tocando na retração de 61.8.

“Perdendo esses R$ 29,75, o próximo alvo é a região dos R$ 28,10 e aí deve dar uma segurada. Se em um cenário mais caótico perder essa região, R$ 26,50 é o próximo suporte”, afirma.

Porém, o analista acredita que é difícil a companhia cair abaixo dos R$ 28,10. “A queda é uma realização dos fortes ganhos que ativo teve de julho para cá”, completa.

O papel PETR4 fechou em R$ 29,94 e PETR3 a R$ 32,90.

Nervosismo

A semana teve como principal evento a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), que elevou as taxas de juros em 0,75 ponto percentual e voltou a demonstrar preocupação com as pressões inflacionárias, a despeito dos sinais de desaceleração na atividade econômica. Já pressionados desde a divulgação do CPI americano, na semana passada, os mercados estenderam movimento de realização.

Também no noticiário internacional, o projeto do Reino Unido para impulsionar a economia, divulgado hoje, aumentou a aversão ao risco. O programa inclui o maior corte de impostos no país desde o início da década de 1970 e coloca mais pressão sobre as finanças do país.

Com isso, há expectativa de que o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) precise elevar ainda mais os juros – hoje, a libra atingiu a maior baixa em 37 anos e o rendimento dos títulos do governo deu um salto.

Localmente, no entanto, o movimento foi mais contido nas últimas sessões, conforme o Banco Central anunciou o fim do seu ciclo de aperto, explica Ubirajara Silva gestor da Galapagos Capital. Há, adicionalmente, uma visão construtiva para o país em termos de atividade e inflação, o que faz com o que o Ibovespa apareça como opção boa opção de investimento entre emergentes na visão de vários bancos internacionais.

Mesmo assim, o índice local sucumbiu ao movimento e recuou nesta sexta-feira, sentindo principalmente a queda do petróleo. O contrato do Brent para dezembro – a referência global da commodity – fechou em queda de 5,02%, a US$ 85,03 por barril, em meio aos temores de que a desaceleração econômica global induzida pelos BCs reduza a demanda por energia. Petrobras ON e PN despencaram 7,06% e 6,26% respectivamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia