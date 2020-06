Magazine Datena entrega: Miguel Falabella negocia com a Band

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Artista está negociando com nova emissora. (Foto: Reprodução)

O jornalístico Brasil Urgente ferveu na fofoca na noite da quinta-feira (25). Logo no início de seu telejornal diário, exibido na Band, José Luiz Datena entregou que Miguel Falabella, dispensado da Globo no início do mês, está nos planos da emissora paulistana. Datena citou ainda a ida de Zeca Camargo para o casting da casa.A conversa rolou quando Cátia Fonseca, comandante do programa Melhor da Tarde, entregava bastão para o jornalístico. E aí Datena falou sobre uma grande contratação nos próximos dias que acontecerá na emissora.

“É bom para caramba. Grande reforço para a Band. Sabe quem pode ser o contratado? Não sei se é o Zeca ou o Falabella. Acabei de receber a informação agora aqui”, disse Datena.”Ai, eu adoro os dois”, animou-se Cátia. Cátia confirmou o rumor de bastidores e Datena seguiu, dizendo que, além dois dois, outro famosos será contratado.”Pode ser outro artista que recentemente saiu da televisão e pode vir, mas esse eu não vou falar o nome porque é o mais certo”, garantiu.

Datena ainda se mostrou animado com a chegada de Zeca Camargo.”Eu não falei para você que a Band ia contratar alguém junto com a Mariana (Godoy), não falei? Pois é, eu só não disse antes pois não sei se está certo o contrato ou não, mais eu sabia que a Band estava tentando acertar com o Zeca Camargo”, falou Datena.”Jura, mas tem essa possibilidade?”, insistiu Cátia.”Não é que tem, é grande a possibilidade, imensa. Ele é um baita profissional”, completou Datena.

Lacombe pediu pra sair

Segundo comunicado enviado pela assessoria de imprensa da Band, na quinta-feira (25), Luis Ernesto Lacombe decidiu seguir novos rumos na carreira. Sua saída ocorreu logo após a emissora dizer que o programa Aqui na Band, do qual ele era um dos apresentadores, passará por uma reformulação.Além de Lacombe, o diretor Vildomar Batista, também foi desligado. Já Nathália Batista permanece afastada.”A Band informa que o programa “Aqui na Band” está passando por reformulações.

Diante desse novo momento, o jornalista e apresentador Luís Ernesto Lacombe decidiu seguir novos caminhos. A Band agradece ao jornalista pelo trabalho sempre correto e bem-sucedido que ele desempenhou à frente do “Aqui na Band” desde a sua estreia. As portas da emissora permanecem sempre abertas para ele”, diz o comunicado.

